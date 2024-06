Dortmund. Paukenschlag bei Borussia Dortmund: Der BVB trennt sich überraschend von seinem Trainer Edin Terzic. Das hat der Verein am Donnerstag vermeldet.

Das ist ein Paukenschlag. Edin Terzic verlässt den BVB. Dies erklärte der Klub am Donnerstag. Übernehmen soll der bisherige Co-Trainer Nuri Sahin. Terzic habe um die sofortige Auflösung seines Vertrages gebeten, dieser Bitte sei entsprochen worden, teilte der Champions-League-Finalist am Donnerstag mit.

Zuvor hatte beim BVB am Trainingsgelände in Brackel die sogenannte „Elefantenrunde“ der Vereinsbosse mit Hans-Joachim Watzke, Sebastian Kehl und Lars Ricken getagt.

Trainer Edin Terzic verabschiedet sich in einem Video vom BVB

„Liebe Borussen, auch wenn es mir gerade brutal weh tut, möchte ich Euch mitteilen, dass ich mit dem heutigen Tag den BVB verlassen werde“, sagte Terzic. „Ich habe die Verantwortlichen nach unserem Endspiel in Wembley um ein Gespräch gebeten, weil ich nach nunmehr zehn Jahren beim BVB, davon fünf Jahre im Trainerteam und zweieinhalb Jahre als Cheftrainer, das Gefühl habe, dass der anstehende Neustart von einem neuen Mann an der Seitenlinie begleitet werden sollte.“ Geschäftsführer Watzke dankte dem Coach für „herausragende Arbeit. Edin und ich werden immer Freunde bleiben.“

Terzic hatte mit dem BVB in dieser Saison das Finale der Champions League erreicht, scheiterte dort an Real Madrid. In der Fußball-Bundesliga hatte es für die Dortmunder nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr nur zu einem enttäuschenden fünften Platz gereicht.

Nuri Sahin (r.), hier mit Nico Schlotterbeck, soll Nachfolger von Edin Terzic beim BVB werden. © firo Sportphoto | Samuel Carreno Gadea

Zuletzt hatte es zwischen ihm und BVB-Abwehrchef Mats Hummels gekracht. Der Rio-Weltmeister, dessen Vertrag in diesem Sommer ausläuft, hatte Terzic wenige Tage vor dem Champions-League-Finale öffentlich scharf kritisiert. Laut Sky soll es sogar so ein, dass Mats Hummels seinen auslaufenden Vertrag nur verlängern wollte, wenn Terzic geht.

Nuri Sahin kam im Winter als Co-Trainer zum BVB

Sahin (35) hat beim BVB als Spieler Legendenstatus, allerdings fehlt ihm Trainer-Erfahrung auf höchstem Niveau. Seine einzige Cheftrainerstation war der türkische Erstligist Antalyaspor, von dem er zum 1. Januar dieses Jahres nach Dortmund kam, um gemeinsam mit Sven Bender Terzic zu unterstützen. Diese Personalie bestätigte der Verein vorerst nicht.