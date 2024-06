Herzogenaurach. Aleksandar Pavlovic kann nicht an der Heim-Europameisterschaft teilnehmen. Deswegen reist BVB-Kapitän Emre Can nun zur deutschen Elf.

Youngster Aleksandar Pavlovic fällt aus, Emre Can rückt überraschend nach: Das andauernde DFB-Pech des Münchner Youngsters ist das unverhoffte Glück des Dortmunders. Weil Pavlovic wegen seines Infekts nicht für die Heim-EM mit dem Eröffnungsspiel am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Schottland zur Verfügung steht, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann nun Can dazugeholt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit.

Pavlovic war am Montag nach dem freien Wochenende nicht ins EM-Quartier nach Herzogenaurach zurückgekehrt. Auch danach konnte der Mittelfeldspieler nicht trainieren, er hatte zuletzt immer wieder Probleme mit den Mandeln. „Es ist sehr schade für Pavlo“, sagte dessen Bayern-Kumpel Jamal Musiala, „er hatte sich sehr gefreut, dabei zu sein, gehofft zu spielen und auch sehr gut trainiert.“ Zuvor hatte Pavlovic auch für die März-Länderspiele in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) absagen müssen. Er plant, sich die Mandeln rausnehmen zu lassen.

Emre Can wird nachnominiert - Leon Goretzka nicht

Can stand letztmals im September 2023 noch unter Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick im DFB-Kader. Dass er ursprünglich nicht für die EURO berufen wurde, „respektiere“ er, sagte Can zuletzt, er habe die Karriere in der Nationalmannschaft aber „noch lange nicht abgehakt“. Dass ihn Nagelsmann nicht persönlich darüber informiert hatte, dass er fehlen würde, hatte der 30-Jährige kritisiert. Die Entscheidung für ihn ist auch eine gegen Pavlovics Münchner Klubkollegen Leon Goretzka. (sid)