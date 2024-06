Herzogenaurach. Toni Kroos könnte bei der EM seine Karriere krönen. Drei Tage vor dem Auftaktspiel gegen Schottland sitzt er auf dem Podium.

Toni Kroos erlebt ziemlich nervenaufreibende Wochen. Dem letzten Heimspiel für Real Madrid folgte der erneute Gewinn der Champions League, eine Woche nach dem 1:1 bei der Generalprobe gegen Griechenland startet der Nationalspieler mit der deutschen Nationalmannschaft in die Heim-Europameisterschaft.

Am Freitag trifft der 34 Jahre alte Mittelfeldchef mit der DFB-Auswahl im EM-Eröffnungsspiel auf Schottland (21 Uhr/ZDF). Die deutschen Hoffnungen auf ein erfolgreiches Turnier ruhen vor allem auf Kroos, dem Weltmeister von 2014 und sechsmaligen Königsklassen-Sieger.

Nach der Europameisterschaft wird er seine aktive Laufbahn beenden. Vorher kann er seine Karriere aber noch mit dem EM-Titel krönen. Es ist der einzige Titel, der ihm in seiner Sammlung noch fehlt. An diesem Dienstag sitzt Kroos im DFB-Quartier in Herzogenaurach auf dem Podium, um über sein letztes Turnier zu sprechen. Wir berichten von der Pressekonferenz im Live-Ticker.

13.30 Uhr: Die für 13.15 Uhr angesetzte Pressekonferenz verzögert sich weiter.

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft