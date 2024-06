Braunschweig. Rund 9500 Starter gehen am Freitagabend beim 38. Braunschweiger Nachtlauf auf die Strecke. Das Wetter ist super, die Stimmung ebenso.

Heute vor fast einem Jahr war die Welt der Verantwortlichen des MTV Braunschweig für einen kurzen Moment zusammengebrochen. Monatelang hatten sie den Braunschweiger Nachtlauf vorbereitet. Aber dann sorgte ein Unwetter dafür, dass die 37. Auflage im Juni 2023 nicht stattfinden konnte. Zwar wurde das Event im Herbst nachgeholt und seinem Namen angesichts der früher einsetzenden Dunkelheit sogar noch mehr gerecht – doch wegen des Vorjahresdesasters hatten die Organisatoren die Wetterlage in diesem Jahr noch einmal besonders im Blick. Umso schöner war es, dass Unwetter und Starkregen jetzt kein Thema waren und am Freitagabend bei den ersten Startschüssen nicht ein einziger Regentropfen vom Himmel fiel.

Wie auch? Blauer Himmel weit und breit. Die Sonne schien fast durchgehend, Temperaturen von knapp 20 Grad sorgten bei den Kinderläufen für perfekte Bedingungen. Ein kurzes Aufwärmprogramm stand bei der einen oder anderen Teilnehmergruppe dennoch auf dem Programm. So auch bei den mehr als 30 Mädchen und Jungs der evangelischen Kita Schunterarche. „Seid ihr bereit? Wir wollen tanzen“, ertönte es aus einem Mini-Lautsprecher vor dem Deutschen Haus. „Tanz mit Tante Rita“ war der perfekte Warm-up-Song für die Gruppe.

Braunschweiger Kita ist bei Nachtlauf-Premiere mit mehr als 30 Kindern am Start

Tierisch angehaucht waren nicht nur die Melodien aus dem Lautsprecher. Auch der Grund dafür, dass die Einrichtung aus Thune erstmals beim Nachtlauf gemeldet hatte, ist im Bereich der Fauna zu finden. Zumindest indirekt. „Ich stand letztes Jahr mit der Familie an der Strecke. Da hat mein Sohn Fynn irgendwann gesagt: Mama, ich kann viel schneller laufen als dieser Löwe“, erzählte Denise Pellar. Mit dem Löwen meinte der Junge das MTV-Maskottchen, das es sich traditionell nicht nehmen lässt, die Kinder auf ihrem 600-Meter-Kurs zu begleiten und auch sonst in der Innenstadt präsent ist.

Die Kinder der Kita Schunterarche beim Aufwärmprogramm mit Denise Pellar (rechts). © FMN | Bernward Comes

Denise Pellar erinnerte sich in diesem Jahr an die Worte ihres Sohnes und dachte sich: Vielleicht kann Fynn mit seiner Kita ja diesmal teilnehmen und sich der Herausforderung stellen. Von der Kita-Leitung bekam sie grünes Licht, sofern sie denn die Organisation selbst in die Hand nehme. Und das machte die Mutter. Sie kümmerte sich zunächst um die Anmeldung. Auch einheitliche Laufshirts wurden in Auftrag gegeben. Schließlich führten sie und andere Eltern durch insgesamt vier vorbereitende Trainingseinheiten – „Tante Rita“ inklusive. „Kondition haben die Kinder für diese Strecke ja meist genug. Aber so eine Strecke am Stück durchzulaufen, sollte man vielleicht vorher mal testen“, erklärte sie.

Kinder-Konkurrenz beim Braunschweiger Nachtlauf ist wie immer ausgebucht

Ihr eigener Sohn ist ebenfalls fit, spielt in seiner Freizeit Fußball beim JFV Kickers aus dem Norden Braunschweigs. „Trotzdem wird er stolz wie Oskar sein, wenn er es am Ende geschafft hat und seine Medaille bekommt“, prophezeite sie vor dem Lauf. Die Challenge mit dem Maskottchen thematisierte die Mutter nicht weiter. Zu ehrgeizig sollte es Fynn dann doch nicht angehen. „Wahrscheinlich kann er sich an seine Aussage von vor einem Jahr auch gar nicht mehr erinnern“, meinte sie angesichts der Tatsache, dass ihr Sohn gerade erst vier geworden ist.

Auch die Grundschule Gliesmarode stürzte sich mit einer Laufgruppe ins Getümmel. © FMN | Bernward Comes

Wie in jedem Jahr waren die beiden Kinderläufe auch diesmal restlos ausgebucht. Insgesamt hatte sich die Zahl der Meldungen im Bereich des Vorjahrs bewegt. Im Herbst 2023 gingen rund 9500 Menschen auf die Strecke. Für die 38. Auflage am Freitagabend hatten bis Donnerstagabend knapp 9600 Aktive gemeldet. Zuzüglich einiger spontaner Nachmelder und abzüglich der üblichen No-Shows dürfte sich die Zahl der Starter deshalb wieder im Bereich der 9500 eingependelt haben. Diese Zahl liegt deutlich unterhalb der rund 13.000 Teilnehmer, die in der Vor-Corona-Zeit einen Rekord bedeutet hatten.

Braunschweigs Oberbürgermeister setzt den Startschuss für den ersten Lauf

Doch vielleicht noch viel wichtiger als die bloße Masse, ist die Stimmung. Und die war am Freitagabend klasse. „Jetzt fehlt nur noch der Oberbürgermeister“, sagte MTV-Geschäftsführer Jörg Diekmann leicht schnaufend und ging wenige Minuten vor dem ersten Start des Abends die Strecke des Kita-Laufs ab, während eine Kindergruppe hinter dem Flatterband die „La Ola“ probte. Kurz danach war es so weit: Thorsten Kornblum war eingetroffen und ließ es knallen. Die Masse setzte sich vom Burgplatz kommend in Richtung Münzstraße in Bewegung.

Viele Kinder liefen mit einem Strahlen auf dem Gesicht. Andere machten sich mit leicht angestrengter Miene auf die Etappe, schließlich gilt es gerade auf den ersten Metern, Obacht zu geben und dem Vordermann nicht in die Hacken zu rennen. Wie immer machte es auch diesmal wieder hier und da mal plumps, und ein Kind lag auf der Nase. Dann waren die Erwachsenen gefragt: Kind auf den Arm – und weiter ging‘s.

Die Nachtlauf-Gruppe des Kinder- und Familienzentrums der Awo in der Schefflerstraße posierte vor dem Dom. © FMN | Bernward Comes

Mit dabei war auch das Kinder- und Familienzentrum der Awo in der Schefflerstraße. „Unsere Kinder haben seit Anfang Mai zweimal pro Woche trainiert“, berichtete die stellvertretende Einrichtungsleiterin Anika Breschke. Nicht nur bloßes Laufen habe auf dem Programm gestanden. Für die Gruppe seien Parcours und Slaloms aufgebaut worden, Ballspiele hätten alles aufgelockert.

Freitagabend war nun der große Moment gekommen. Anika Breschke begleitete eines der 18 Kinder sogar persönlich auf den 600 Metern. Es war nichts Neues für die Verantwortliche. „Es fallen immer mal Eltern aus, weil sie krank oder verletzt sind. Letztes Jahr war ich mit einem Kind unterwegs, dessen Mama schwanger war.“

Eltern waren froh, dass es zu Beginn des Nachtlaufs langsamer losging

Und Denise Pellar und die Kinder der Kita Schunterarche? Die waren am Ende begeistert. Auch ihr Sohn Fynn hatte die Strecke gut geschafft – auch ohne Motivationshilfe durch das Maskottchen. „Am Anfang ging es in der Masse langsamer voran, was aber vor allem für einige Eltern ganz gut war“, sagte sie lachend, während die Veranstaltung ihren Lauf nahm.