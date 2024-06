Mönchengladbach. Letzter Test vor der EM für das deutsche Nationalteam: In Mönchengladbach geht es gegen Griechenland. Das Länderspiel im Live-Ticker.

Generalprobe für die Fußball-Europameisterschaft: Eine Woche vor dem Turnierstart trifft die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Freitagabend (7. Juni, 20.45 Uhr) auf Griechenland. Das Länderspiel im Mönchengladbacher Borussia-Park ist der zweite und letzte Test in der Vorbereitung auf die Heim-EM. Am Montag hatte sich das DFB-Team mit 0:0 von der Ukraine getrennt. Wie sich die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen die Griechen schlägt, erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker.

Deutschland - Griechenland: Das Länderspiel im Live-Ticker

Deutschland - Griechenland: Hier geht es zum Live-Ticker

Für Deutschland ist das Testspiel die letzte Gelegenheit, Abläufe und Wettkampfbedingungen zu testen. Natürlich geht es auch darum, mit einem Sieg Selbstvertrauen zu sammeln und die Euphorie in der Gesellschaft zu steigern. „Das letzte Testspiel ist sehr wichtig. Wir wollen eine Aufbruchstimmung, wir wollen unsere Fans mitnehmen“, betonte Abwehrchef Antonio Rüdiger.

DFB-Team: Nagelsmann verkündet Kader-Entscheidung nach Griechenland-Test

Mit Spannung wurde ebenfalls erwartet, was Trainer Nagelsmann nach der Partie zu sagen hat. Er hatte angekündigt, im Anschluss zu verkünden, welchen Spieler er noch aus dem EM-Kader streicht. Nun sickerte seine Entscheidung aber doch schon im Vorfeld durch: Alexander Nübel fährt nicht mit zum Turnier, entgegen Nagelsmanns ursprünglicher Ankündigung, alle vier Torhüter mitnehmen zu wollen, hat es den Keeper des VfB Stuttgart getroffen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann möchte nach dem Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland verkünden, welcher Spieler aus dem EM-Aufgebot gestrichen wird. © Sebastian El-Saqqa / firo Sportphoto | Sebastian El-Saqqa

Experimente in der Startelf sind gegen die Griechen nicht zu erwarten. Leroy Sané wird am Freitagabend erstmals seit längerer Zeit zum Einsatz kommen. Der Bayern-Star soll beweisen, dass er nach seiner schmerzhaften Schambeinproblematik eine EM-Option sein kann, aber vorerst als Joker. Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug stehen am Freitag ebenfalls als Optionen zur Verfügung. Das Ukraine-Spiel hatten sie aufgrund ihrer Teilnahme am Champions-League-Finale verpasst.

Für die Griechen ist die Partie dagegen ein gewöhnliches Freundschaftsspiel. Sie verpassten die EM-Teilnahme, nachdem sie in den Playoffs überraschend an Georgien gescheitert waren. Nationaltrainer Nikolaos Papadopoulos wird in Gladbach unter anderem Christos Tzolis aufbieten, der sich mit herausragenden Leistungen für Fast-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf in der beendeten Saison in Deutschland ins Rampenlicht gespielt hatte.

