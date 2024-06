Paris. Bei den French Open kämpft der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev heute um den Einzug ins Endspiel. Das Halbfinale im Live-Ticker.

Seinem Traum vom ersten Grand-Slam-Titel kann Alexander Zverev an diesem Freitag (7. Juni) ein großes Stück näher kommen. Der 27-Jährige steht im Halbfinale der French Open und kämpft nun gegen den Norweger Casper Ruud um den Einzug ins Endspiel. Das Duell auf dem Court Philippe Chatrier in Paris startet frühestens um 17.30 Uhr. Hier können Sie es im Live-Ticker verfolgen.

Alexander Zverev gegen Casper Ruud: Das Halbfinale im Live-Ticker

Alexander Zverev gegen Casper Ruud: Hier geht es zum Live-Ticker

Mit einem Drei-Satz-Sieg über Alex de Minaur (6:4, 7:6, 6:4) machte Zverev am Mittwochabend den Einzug in die Runde der letzten Vier perfekt. Ruud profitierte derweil von dem verletzungsbedingten Aus von Novak Djokovic. Er rückte kampflos ins Halbfinale vor und ist seit drei Tagen spielfrei. Ein klarer Vorteil für die Nummer sieben der Weltrangliste. Zumal Zverev beim Turnier bereits zwei kräftezehrende Fünf-Satz-Matchen absolvieren musste.

Die vier Halbfinalisten bei den French Open: Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Jannik Sinner und Alexander Zverev (von links oben nach rechts unten). © AFP | ALAIN JOCARD

Der Hamburger steht zum vierten Mal in Serie im Halbfinale der French Open. Der Schritt ins Endspiel blieb ihm jeweils verwehrt - 2021 scheiterte er an Stefanos Tsitsipas, 2022 zog er sich gegen Rafael Nadal eine schwere Knöchelverletzung zu. Vergangenes Jahr traf Zverev ebenfalls auf Ruud. Von Oberschenkel-Problemen geplagt verlor er in drei Sätzen.

French Open: Bei Finaleinzug trifft Zverev auf Alcaraz oder Sinner

Bei der Wiederauflage möchte Zverev erstmals seit 2020 (bei den US Open) ins Finale eines Grand Slams einziehen. „Früher in meiner Karriere war ich mental nicht bereit für Grand Slams. Ich wurde oftmals sehr nervös, konnte nicht mein bestes Tennis zeigen“, erklärte der deutsche Tennis-Star nach dem Sieg gegen de Minaur. „Physisch fühle ich mich gut. Ich habe keine Sorgen im Körper. Ich hoffe, dass es auch dabei bleibt und ich ein gutes Match zeigen kann.“

Dort würde er auf Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner treffen. Das spanisch-italienische Duell steigt am Nachmittag (ab 14.30 Uhr) und kann hier ebenfalls im Live-Ticker verfolgt werden.