Paris. Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev kämpft heute um den Halbfinal-Einzug bei den French Open. Spiel gegen de Minaur im Ticker.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev setzt seine Titeljagd bei den French Open am Mittwoch erneut in der Nightsession fort. Sein Viertelfinale beim Pariser Grand-Slam-Turnier gegen den Australier Alex De Minaur ist als letztes Spiel des Tages angesetzt (nicht vor 20.15 Uhr/Eurosport).

Der Hamburger ist als Nummer vier der Welt gegen den Weltranglisten-Elften Favorit, De Minaur hatte zuvor aber gegen den russischen Topspieler Daniil Medwedew überrascht. Zverev hatte auch sein Achtelfinale am Montag in der Nightsession bestritten. Sein Fünf-Satz-Sieg gegen den Dänen Holger Rune stand erst um 1:40 Uhr in der Nacht zu Dienstag nach 4:11 Stunden Spielzeit fest.

Alexander Zverev gegen Alex De Minaur: Das Viertelfinale heute im Live-Ticker

Der Australier Alex De Minaur fordert Alexander Zverev heraus. © DPA Images | Christophe Ena

Im Falle des Halbfinaleinzugs wäre Casper Ruud Zverevs nächster Gegner. Der Norweger kam wegen der Absage von Titelverteidiger Novak Djokovic kampflos weiter. Der serbische Tennisstar Djokovic zog seine weitere Teilnahme an den French Open wegen einer Knieverletzung zurück und verlor damit neben der Titelchance auch die Weltranglistenführung. Neue Nummer eins ist der bereits als Halbfinalist feststehende Italiener Jannik Sinner.

Tennis-Ikone John McEnroe sieht Alexander Zverev weiter als seinen Topfavoriten auf den French-Open-Sieg an. „Ich habe mich vor dem Turnier auf ihn als Sieger festgelegt, und das werde ich jetzt nicht ändern“, sagte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger am Mittwoch auf SID-Nachfrage bei einem Pressegespräch des TV-Senders Eurosport.

French Open: John McEnroe glaubt an Alexander Zverev

„Allerdings mache ich mir mittlerweile ein wenig Sorgen um ihn. Er hat zwei richtig lange Matches zu überstehen gehabt“, sagte der French-Open-Champion von 1984 mit Blick auf Zverevs Viertelfinale gegen den Australier Alex de Minaur: „De Minaur ist ein großartiger Fighter, aber wenn Sascha fit ist, wird er das auch gewinnen.“

Skeptischer ist McEnroe in Sachen Halbfinale. Dort würde der Norweger Casper Ruud auf Zverev warten, der nach dem verletzungsbedingten Rückzug von Novak Djokovic am Mittwoch in der Runde der letzten acht spielfrei hatte. „Ruud wird natürlich ausgeruhter sein. Man muss abwarten, wie sehr sich das physisch auswirkt“, sagte der 65-Jährige.