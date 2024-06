Braunschweig. In der neuen Tennis-Ära dürfte der Hamburger Alexander Zverev keine der absoluten Hauptrollen spielen, meint Leonard Hartmann.

Carlos Alcaraz‘ jüngster Auftritt bei den French Open war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Der immer noch erst 21 Jahre junge Spanier fegte seinen Kontrahenten Stefanos Tsitsipas, immerhin die Nummer 9 der Tennis-Welt, glatt in drei Sätzen vom Platz. Aber nicht nur das nackte Ergebnis, sondern vor allem die Art und Weise war beeindruckend. Alcaraz spielt mit einer Wucht, Kreativität, Fokussierung und Konstanz, dass dem Zuschauer schwindelig werden kann. Nicht einmal die peinliche Beschwerde des Griechen, dass der Spanier nach den Schlägen zu laut und zu lange stöne, brachte diesen aus der Ruhe.

Alcaraz und Sinner sind die Kronprinzen von Federer, Nadal und Djokovic

Jetzt steht im Halbfinale das Duell der heißesten Eisen der Tour an: Alcaraz gegen Jannik Sinner. Viel mehr geht aktuell nicht. Der 22 Jahre junge Italiener und der ein Jahr jüngere Spanier werden die neue Ära prägen, sie sind die Nachfolger der großen Drei, die sich nun nach und nach verabschieden. Roger Federer? Schon in Rente. Rafael Nadal? Nimmt wohl noch einen weiteren letzten verzweifelten Anlauf, um sich mit einem Titel zu verabschieden. Und Novak Djokovic? Musste in Paris verletzungsbedingt aufgeben wegen seines Knies. Das zeigt: Die Zeitenwende im Tennis ist da. Die Prinzen besteigen den Thron.

Zverev in stabiler Phase seiner Karriere

Alcaraz war schon die Nummer 1 der Welt, Sinner wird diese Auszeichnung nun erhalten, nachdem Djokovic das Handtuch schmeißen musste. Der Italiener gewann schon die Australian Open zu Jahresbeginn, er ist in Topform. Alcaraz trotz Beschwerden im Schlagarm auch. Und Alexander Zverev?

Auch der Hamburger wirkt stabil wie selten zuvor in seiner Karriere. Körperlich und geistig. Der Olympiasieger von Tokio hat das Zeug, bald seinen ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Solche Erfolge sind ihm durchaus zuzutrauen. Allerdings: In der neuen Tennis-Ära dürfte der 27-Jährige keine der absoluten Hauptrollen spielen. Den deutlich jüngeren Alcaraz und Sinner gehört die Zukunft. Und nun offenbar auch schon die Gegenwart.