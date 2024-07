Essen. Die heiße Phase der EM 2024 läuft. Die ersten Viertelfinalisten stehen fest. Unser Live-Blog zu allen Themen rund um EM und DFB-Team.

Vom 14. Juni bis 14. Juli findet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Es ist das 17. Endrunden-Turnier, bei dem die Uefa den Europameister ermittelt.

Deutschland traf in der Gruppe A der EM auf Schottland , Ungarn und die Schweiz und hat im Achtelfinale Dänemark besiegt. Im Viertelfinale trifft das DFB-Team am Freitag auf Spanien.

, und die und hat im Achtelfinale Dänemark besiegt. Im Viertelfinale trifft das DFB-Team am Freitag auf Spanien. Die EM 2024 findet in zehn deutschen Städten statt: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.

Der DFB-Reporter weitere Videos

Zum zweiten Mal in der Historie ist Deutschland Ausrichter einer Fußball-Europameisterschaft. An der Heim-EM 1988 nahmen lediglich acht Mannschaften teil, mittlerweile sind es 24, die vom 14. Juni bis 14. Juli in zehn Stadien insgesamt 51 Spiele austragen. Der Fußball-Sommer wird sicherlich ein besonderer, aber wird er aus deutscher Sicht auch ein erfolgreicher? Aktuell sieht es gut aus. Deutschland ist als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen und bezwang dort Dänemark mit 2:0. Am Freitag kommt es in Stuttgart zum Mega-Duell gegen Spanien.

EM 2024: Alle News zur Nationalmannschaft im Live-Blog

Welche Neuigkeiten gibt es zum DFB-Team? Wie ist die Lage bei den anderen Mannschaften? Und was passiert ansonsten rund ums Turnier? In unserem Live-Blog wollen wir vor, während und auch unmittelbar nach der EM alles Wichtige festhalten.

Mit Blitz, Donner und VAR: Deutschland ist im Viertelfinale fußball inside

Vor EM-Achtelfinale: Cristiano Ronaldo macht krankes Kind glücklich

1. Juli: Superstar Cristiano Ronaldo hat bei aller EM-Fokussierung wieder einmal sein Herz für Kinder sprechen lassen. Als der ehemalige Weltfußballer mit Portugals Fußball-Nationalmannschaft am Montag zum Achtelfinale gegen Slowenien (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) am Frankfurter Stadion eintraf, begrüßte „CR7“ vor dem Gang in die Katakomben zunächst seinen schwer krebskranken Bewunderer Awar Shanek.

Nach Spielschluss war für das vier Jahre alte Kind einer syrischen Flüchtlingsfamilie aus dem hessischen Wetzlar auch noch ein etwas längeres Treffen mit Ronaldo im Spielertunnel vorgesehen.

Cristiano Ronaldo erfüllt großen Traum

Die charakterstarken Gesten des Europameisters von 2016 und Vaters von fünf Kindern sind das Ergebnis des spontanen Engagements der Redaktion des Radiosenders hr3 für Awar vor einigen Tagen bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und dem portugiesischen Nationalverband. Eine Angehörige des Palliativteams der Universitätsklinik Gießen hatte in der Vorwoche in einer Sendung über das Schicksal des Jungen, dessen Körper von mehreren Tumoren befallen ist, berichtet und von Awars großem Wunsch nach einer Begegnung mit Ronaldo berichtet.

Die Nachricht von der Erfüllung des Traumes löste vor allem bei Awar große Freude aus. Mehrere Tage vor den großen Momenten mit seinem Lieblingsspieler in Frankfurt übte der Junge sogar die Umarmungsbewegung ein.

Jude Bellingham trotzt der Kritik – und verteidigt seinen Torjubel

1. Juli: Mit dem Jubelschrei nach seinem Last-Minute-Tor im EM-Achtelfinale hat Jude Bellingham auch ein Zeichen gegen die Kritiker der englischen Nationalmannschaft setzen wollen. „Für England zu spielen, ist schön, aber auch belastend, bei all dem Müll, der geredet wird“, sagte der 21-Jährige nach dem 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen die Slowakei: „Der Druck ist enorm hoch, die Fans erwarten viel, die Leute reden viel. Du darfst es nicht persönlich nehmen.“

Jude Bellingham brachte Englang doch auf Kurs Achtelfinale der EM 2024. © dpa | Bernd Thissen

Für Irritation hatte im Netz eine Szene gesorgt, die zeigt, wie Ex-BVB-Profi Bellingham nach seinem Treffer eine mutmaßlich despektierliche Geste inklusive angedeutetem Griff in den Schritt in Richtung der slowakischen Bank gemacht habe. Er selbst, der auch von TV-Experte Christoph Kramer schon für seine Gestik kritisiert wurde, stellte jedoch später via X klar, dass nicht die Bank des Gegners Adressat seiner Reaktion war: „Ein Insider-Witz gegenüber ein paar engen Freunde, die beim Spiel waren. Nichts außer Respekt dafür, wie das Team der Slowakei heute gespielt hat.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Mit seinem spektakulären Fallrückzieher in der Nachspielzeit (90.+5) verhinderte der Champions-League-Sieger von Real Madrid das frühe EM-Aus des Titelaspiranten und erzwang die Verlängerung. Bayern-Torjäger Harry Kane sorgte kurz nach Wiederbeginn für die Entscheidung (91.).

„Wir waren 20 Sekunden vor dem Abflug, dann hat sich alles gedreht“, sagte Jude Bellingham über sein Tor: „Man möchte ein solches Gefühl nie erleben, aber es ist einfach großartig.“ Es sei eines seiner wichtigsten Tore gewesen, betonte er, „weil sich damit die ganze Stimmung geändert hat“.

Teammanager Gareth Southgate gab zu, dass er darüber nachgedacht hatte, den Ex-Dortmunder vorher auszuwechseln. Bellingham und Kane seien „15 Minuten vorher schon völlig erschöpft“ gewesen. Aber: „Du weißt, dass sie solche Sachen machen können, wie sie gemacht haben, deshalb hältst du an ihnen fest.“

Nagelsmann setzt nach DFB-Sieg auf bewährte Abläufe

30. Juni: Nach dem Einzug ins EM-Viertelfinale durch das 2:0 gegen Dänemark hält Julian Nagelsmann an den bewährten Abläufen fest. Am Montag bekommen Kapitän Ilkay Gündogan und seine Kollegen frei - kein Training steht dann auf dem Tagesplan der Fußball-Nationalmannschaft im Teamquartier in Herzogenaurach. So hatte es der Bundestrainer auch schon am zweiten Tag nach dem 1:1 gegen die Schweiz zum Ende der Gruppenphase gehalten. Bis zum Montagmorgen dürfen die Nationalspieler erneut Besuch von ihren Familien haben.

Kai Havertz erzielte beim Achtelfinal-Sieg (2:0) von Deutschland über Dänemark bei der EM das Führungstor. © Ralf Ibing / firo Sportphoto | Ralf Ibing

Um kurz vor halb vier Uhr war der DFB-Tross am frühen Sonntagmorgen nach dem kurzen Flug aus Dortmund wieder in Franken angekommen. Um 12.00 Uhr stand dann das sogenannte Spielersatztraining auf dem Platz im Teamquartier für die Akteure an, die am Samstag nicht in der Startelf gestanden hatten. Alle anderen konnten sich bei den Physiotherapeuten pflegen lassen oder leichte Lockerungsübungen absolvieren. Das Teamtraining mit dem kompletten Kader nimmt Nagelsmann dann zur Vorbereitung auf das Viertelfinale am Dienstag wieder auf. Gegen wen Deutschland am Freitag (18.00 Uhr) in Stuttgart um den Einzug ins EM-Halbfinale spielt, entscheidet sich am Sonntagabend (21.00 Uhr) in der Partie zwischen Turnierfavorit Spanien und Außenseiter Georgien in Köln.

Italien-Trainer Spalletti darf trotz EM-Aus im Amt bleiben

Italien-Trainer Luciano Spalletti bleibt Nationaltrainer. © AFP | ALBERTO PIZZOLI

30. Juni: Verbandspräsident Gabriele Gravina hat trotz der blamablen Leistung Italiens beim Aus im EM-Achtelfinale personelle Konsequenzen ausgeschlossen. Er selbst werde nicht zurücktreten, zudem sprach er auch Nationaltrainer Luciano Spalletti das Vertrauen aus. „Rücktritte zu fordern, ist inakzeptabel“, sagte der Fußball-Funktionär am Sonntag in Iserlohn. „Spalletti hat unser Vertrauen. Wir brauchen Geduld“, ergänzte der 70-Jährige mit Blick auf den Coach, der wie Gravina selbst nach dem 0:2 gegen die Schweiz in der Kritik steht.

+++ EM-Aus für Italien: Internationale Presse haut kräftig drauf +++

Für Titelverteidiger Italien war es nach den verpassten Weltmeisterschaften 2018 und 2022 das schlechteste EM-Abschneiden seit 2004. „Wir müssen alles hinterfragen“, sagte Gravina. Mit Blick auf Spalletti, der das Amt erst im September übernommen hatte, sagte er: „Wir wussten vom ersten Moment an, dass es sich um ein mehrjähriges Projekt handelt. Es ist nicht möglich, ein solches Projekt nach wenigen Monaten aufzugeben.“

Freundin von DFB-Star Mittelstädt lästert über Dortmund

Maximilian Mittelstädt mit Freundin Lea Prinz. Sie zog vor dem EM-Achtelfinale über Dortmund her und entschuldigte sich anschließend. © dpa | Christian Charisius

30. Juni: Auf Lea Prinz‘ Favoritenliste scheint die Stadt Dortmund nicht allzu weit oben zu stehen. In einer im Nachgang gelöschten Instagram-Story hatte die Freundin von DFB-Spieler Maximilian Mittelstädt nach ihrer Ankunft in der Ruhrgebietsstadt geschrieben: „In Dortmund angekommen und erst mal ein Kulturschock bekommen. Warum wusste ich nicht, dass es hier so schlimm ist?“

Ihr Freund spielt beim VfB Stuttgart, war vorher bei der Berliner Hertha. Beim Auswärtsspiel in Dortmund war sie offenbar noch nicht dabei. Im Nachgang ruderte Prinz dann zurück und entschuldigte sich bei den Dortmundern und BVB-Fans für ihre sicherlich etwas unüberlegten Äußerungen. „Es war am Hauptbahnhof chaotisch und ich war etwas überfordert“, schrieb sie auf ihrem Instagram-Kanal. Und weiter: „Nicht böse gemeint, irgendeiner Stadt gegenüber. Hab hier auch einige von Euch getroffen und eine gute Zeit gehabt, also werde ich gerne wiederkommen.“ Bei ihrem ersten Besuch in Dortmund konnte sie Mittelstädt nicht im Einsatz sehen. Er hat seinen Platz auf der linken Abwehrseite an David Raum verloren.

Viertelfinaleinzug beschert DFB-Profis Geldregen

Die deutschen Nationalspieler erhalten eine EM-Prämie von mindestens 100.000 Euro. © Ralf Ibing / firo Sportphoto | Ralf Ibing

30. Juni: Der Vorstoß ins EM-Viertelfinale lässt bei den Fußball-Nationalspielern und auch dem DFB weiter die Kasse klingeln. Nach dem 2:0 gegen Dänemark hat sich die Prämie für jeden der 26 deutschen Akteure auf 100 000 Euro verdoppelt. Dieser Betrag kann sich für Jamal Musiala und Co. im weiteren Turnierverlauf noch bis auf 400 000 Euro erhöhen. Diese Rekordprämie würde der Deutsche Fußball-Bund jedem Spieler beim Titelgewinn zahlen.

Die Erfolge der Mannschaft machen sich aber auch für den DFB bezahlt. Denn die UEFA schüttet insgesamt 331 Millionen Euro an Prämien an die 24 EM-Teilnehmer aus. Der DFB kann sich nach dem Viertelfinaleinzug schon über 15,75 Millionen Euro freuen. Weitere vier Millionen Euro gäbe es bei einem Einzug ins Halbfinale. Für den Endspielsieg bekommt der neue Europameister dann acht Millionen Euro, der unterlegene Finalist fünf Millionen Euro. Beim Titelgewinn würde der DFB demnach auf insgesamt 27,75 Millionen Euro kommen.

DFB-Team zieht ins Viertelfinale der EM ein

30. Juni: Die deutsche Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der EM! Nach dem 2:0-Sieg über Dänemark, begleitet von mehreren VAR-Entscheidungen und einer Unwetter-Unterbrechung, lebt der Titeltraum der DFB-Elf, die am kommenden Fretag im Viertelfinale auf Spanien oder Georgien treffen wird. Alles rund um den berauschenden Achtelfinal-Abend im Dortmunder Stadion lesen Sie hier:

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft

Deutschland im EM-Achtelfinale: Dänemark-Countdown läuft

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf das EM-Achtelfinale gegen Dänemark vor. © AFP | Tobias Schwarz

29. Juni: Julian Nagelsmann hält vor dem ersten K.o.-Spiel bei der Fußball-EM an den gewohnten Abläufen vor dem Anpfiff fest. Für das Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in Dortmund gibt es einen genau festgelegten Zeitplan im Hotel der Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund.

bis 10.00 Uhr: Die Nationalspieler müssen gefrühstückt haben.

Vormittag: Besprechung der Standardsituationen, erstmals kann es auch um die Abläufe für ein mögliches Elfmeterschießen gehen, danach körperliche Aktivierung, also leichtes Training, das sogenannte erste Anschwitzen

13 Uhr: Mittagessen

Nachmittag: ⁠freie Zeit für individuelle Konzentrationsphasen oder auch ein Nickerchen

17.15 Uhr: Pre-Match-Meal, ein vorgezogenes leichtes Abendessen, die Kraftspeicher werden aufgefüllt

19 Uhr: Team-Besprechung, ⁠anschließend Abfahrt ins Stadion

21.00 Uhr: Anpfiff durch den englischen Schiedsrichter Michael Oliver

Zur Überbrückung der Zeit bis zum Anpfiff und zur Vorbereitung aufs Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark finden Sie hier unsere aktuellsten Texte rund um die Partie und die Einschätzung unseres Reporters Christian Woop im Video.

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft

Der DFB-Reporter weitere Videos

Unwetterwarnung: Fanzone in Frankfurt bleibt bei Deutschland-Spiel geschlossen

Die Frankfurter Fanzone bleibt beim EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark geschlossen. © dpa | Andreas Arnold

29. Juni: Wegen der erwarteten schweren Gewitter bleibt die Frankfurter Fanzone den gesamten Samstag geschlossen. Das teilte die Stadt Frankfurt am Mittag mit. Die Tourismus+Congress GmbH als Veranstalterin sowie die Sicherheitsbehörden hätten die Situation mit dem Deuten Wetterdienst in den vergangenen Stunden intensiv beurteilt. „Sie kommen zu dem Schluss, dass die Fanzone Frankfurt bei diesen Vorhersagen nicht sicher betrieben werden kann“, hieß es. Am Samstagabend (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) findet das EM-Achtelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark statt. Ebenfalls ab dem Abend drohen in Hessen schwere Gewitter und Unwetter.

EM-Achtelfinale zum Abschied: RTL-Experte Steffen Freund hört auf

29. Juni: Der frühere Fußball-Nationalspieler Steffen Freund wird am Samstagabend nach dem EM-Achtelfinale zwischen Italien und der Schweiz als TV-Experte von RTL aufhören. Das gab der 54-Jährige bei Instagram bekannt. „Nach 10 Jahren habe ich das große Vergnügen, mich mit einem echten Knaller von RTL zu verabschieden: Dem EM-Achtelfinale Schweiz gegen Italien in Berlin“, schrieb Freund.

+++ EM 2024 im TV: So bewerten ARD, ZDF, MagentaTV und RTL das Turnier +++

Der frühere Profi von Schalke 04, Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur gewann mit der deutschen Nationalmannschaft den EM-Titel 1996. Bekannt wurde er als RTL-Experte vor allem durch die Europa-League-Spiele von Eintracht Frankfurt in der erfolgreichen Saison 2021/22 .In den vergangenen Jahren war der frühere Nationalspieler aber auch als Co-Kommentator bei den Länderspielen des deutschen Teams dabei.

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft