Paris. Der serbische Tennisstar Novak Djokovic verliert nach seiner Aufgabe bei den French Open den ersten Platz in der Weltrangliste.

Titelverteidiger Novak Djokovic wird bei den French Open in Paris nicht zu seinem Viertelfinalmatch am Mittwoch antreten und dadurch seine Führung in der Weltrangliste verlieren. Der serbische Tennisstar zog seinen Start wegen einer Verletzung im rechten Knie zurück, wie der Veranstalter am Dienstagnachmittag bekannt gab.

Viertelfinalgegner Casper Ruud (25) aus Norwegen steht damit kampflos als erster Halbfinalist fest. Er wäre der übernächste Gegner von Alexander Zverev, sollte sich der 27 Jahre alte Hamburger in seinem Viertelfinale am Mittwoch gegen den Australier Alex De Minaur durchsetzen.

Durch die Absage wird der 37-jährige Djokovic nicht nur auf seinem angestrebten Weg zum 25. Grand-Slam-Turniersieg gestoppt, er verliert auch den ersten Platz in der Weltrangliste an Jannik Sinner. Nur bei einem Turniersieg hätte Djokovic den Italiener auch nach dem Sandplatz-Klassiker hinter sich gelassen. Sinner (22) wird damit der erste Italiener an der Spitze der Weltrangliste.

Djokovic mit Höchstdosis an Schmerzmitteln

Djokovic war bei seinem Fünf-Satz-Sieg am Montag gegen den Argentinier Francisco Cerúndolo auf dem Sand im Court Philippe Chatrier weggerutscht und hatte sich dabei das rechte Knie verletzt. Schon während des Matches hatte sich der Serbe deswegen beim Oberschiedsrichter beschwert: „Ich habe mir das Knie verrenkt. Ich rutsche und schlittere die ganze Zeit.“

Vom Arzt habe er während des Matches die Höchstdosis an Schmerzmitteln erhalten, verriet Djokovic: „Er sagte: Okay, das ist es. Das ist alles, was ich dir im Moment geben kann.“ Nach 45 Minuten habe er die Wirkung gespürt und das Duell mit dem krassen Außenseiter trotz körperlicher Einschränkungen erfolgreich zu Ende gebracht.

Er wolle aber die Untersuchungen am Dienstag abwarten und sehen, wie sein Knie sich anfühlt, wenn das Adrenalin und die Schmerzmittel nachlassen. (dpa)