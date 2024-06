Braunschweig. Nagelsmann spricht von einer „Scheißumfrage“, die rund ums Nationalteam für ein unnötiges Störfeuer sorgt, kommentiert Leonard Hartmann.

Ilkay Gündogan und Mesut Özil lassen sich mit Recep Erdogan ablichten vor der WM 2018, Regenbogen-Binden und Mund-zu-Diskussion während der WM 2022 und nun eine „Scheißumfrage“, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann pünktlich vor dem Beginn der Heim-EM schimpft. Zweimal schon sorgten nicht-sportliche, sondern eher politisch-gesellschaftliche Themen für Unruhe vor großen Turnieren, die jeweils desaströs endeten aus DFB-Sicht. Und nun droht erneut ein solches Störfeuer. Als Fußball-Fan kann man nur hoffen: Bloß nicht schon wieder eine politische Debatte.

Aktuelles Beispiel: In einer Umfrage des WDR sollten die Befragten folgenden drei Aussagen „voll und ganz“ oder „ganz“ oder „eher“ oder „eher nicht“ oder „überhaupt nicht“ zustimmen: „Ich fände es besser, wenn wieder mehr weiße Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Ich finde es gut, dass in der deutschen Mannschaft mittlerweile viele Fußballer spielen, die einen Migrationshintergrund haben. Ich finde es schade, dass der derzeitige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft türkische Wurzeln hat.“ Das Ergebnis: „Rund ein Fünftel wünscht sich mehr Nationalspieler mit weißer Hautfarbe. 65 Prozent stimmen dem eher nicht oder überhaupt nicht zu.“

Bundestrainer Nagelsmann sprach von einer „Scheißumfrage“, Nationalspieler Joshua Kimmich empfand sie als rassistisch und liegt damit nicht verkehrt. Die Fragestellung ist fragwürdig, und die Deutung der Zahlen hätte andersherum priorisiert werden sollen. Vier Fünfteln aller Leute ist es herzlich egal, wie die Nationalspieler aussehen.

Was aber diesmal anders ist als bei den Erdogan-Fotos und der Regenbogen-Binden-Diskussion: Die Mannschaft dürfte die „Scheißumfrage“ zusammenschweißen. Bei den beiden vorigen Themen hatte es auch innerhalb des Teams Spannungen gegeben. Beim Umfragen-Thema nicht. Da sind sich die Spieler offenbar zu einhundert Prozent einig.