Nürnberg. Härtetest für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor der EM: In Nürnberg trifft das DFB-Team auf die Ukraine. Der Live-Ticker.

Nach dem Finale der Champions League rückt der Vereinsfußball endgültig in den Hintergrund, die Heim-Europameisterschaft steht vor der Tür. Die deutsche Nationalmannschaft absolviert an diesem Montag den ersten von zwei Härtetests vor dem Turnierstart. In Nürnberg trifft das DFB-Team auf die Ukraine (20.45 Uhr). Hier können Sie das Testspiel im Live-Ticker verfolgen.

Deutschland - Ukraine: Länderspiel am Montagabend live im Ticker

Deutschland - Ukraine: Hier können Sie das Testspiel im Live-Ticker verfolgen

Nach eineinhalb Jahren wird Manuel Neuer am Montagabend sein Comeback im Nationalteam feiern. Bundestrainer Julian Nagelsmann kündigte am Sonntag in Herzogenaurach den Einsatz des 38 Jahre alten Bayern-Profis an. „Manu wird spielen. Er macht einen guten Eindruck. Körperlich ist er in einer guten Verfassung und er hat gut trainiert. Manu hat eine gute und stabile Saison gespielt. Er wird eine sehr gute EM spielen, da bin ich mir sicher.“ Zuletzt hatte Neuer beim WM-Aus in Katar Ende 2022 zwischen den Pfosten gestanden. Anschließend fiel er lange aufgrund einer schweren Verletzung aus.

Im vergangenen Sommer endete ein Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Ukraine in Bremen mit einem 3:3-Remis. © Getty Images | Maja Hitij

Vor dem Routinier sollen ebenfalls weitgehend die Spieler auflaufen, mit denen Nagelsmann beim Eröffnungsspiel gegen Schottland in elf Tagen (14. Juni) in der Startelf plant. Die Champions-League-Sieger Toni Kroos und Antonio Rüdiger fehlen allerdings noch. Der Stuttgarter Waldemar Anton wird für Rüdiger ins Abwehrzentrum rücken, wie Nagelsmann sagte. Pascal Groß ist der Ersatz für Kroos im Mittelfeld. Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund gehören nach der Niederlage im CL-Finale ebenfalls noch nicht zum Aufgebot, Leroy Sané ist gesperrt.

Deutschland-Gegner Ukraine auch für EM qualifiziert

Auch die Ukraine geht bei der EM an den Start. In der Gruppenphase trifft das Team von Trainer Serhij Rebrow auf Belgien, Rumänien und die Slowakei. Für Deutschland steht nach dem Duell mit der Mannschaft um Oleksandr Zinchenko noch ein letzter Test an: gegen Griechenland in Mönchengladbach am Freitagabend.