London/Essen. Borussia Dortmund trifft im Finale der Champions League in Wembley auf Real Madrid. In unserem Ticker verpassen Sie keine Infos rund um den BVB.

Borussia Dortmund spielt am Samstagabend (21 Uhr) gegen Real Madrid im Finale der Champions League im Wembley-Stadion von London.

Der BVB geht als Außenseiter in das Spiel gegen die Madrilenen, die Toni Kroos zum Karriereabschied als Vereinsspieler erneut den Titel bescheren wollen.

Borussia Dortmund fliegt am Freitag vom Flughafen Dortmund aus nach London. Unsere Reporter sind für Sie das gesamte Wochenende mit dabei.

Es ist das wichtigste Spiel für Borussia Dortmund seit elf Jahren - und erneut findet es im legendären Wembley-Stadion statt. Wie schon 2013: Am heute Abend trifft der BVB im Finale der Uefa Champions League auf Real Madrid. Unsere Reporter Marian Laske und Christian Woop begleiten die Mannschaft von Edin Terzic in London. Von vor Ort bekommen Sie in unserem Live-Ticker alle Informationen zu diesem besonderen Tag - und ab heute Abend natürlich auch zu dem Final-Spiel.

17:00 Uhr: Fast 400.000 Kartenwünsche sind beim BVB eingegangen, 25.000 konnten erfüllt werden. Den Satz „Ich habe keine Karte“ hört man daher immer wieder. Wer eins der begehrten Tickets ergattern konnte, der gibt sie auch nicht mehr her. Ein Anhänger möchte nicht mit dem Reporter reden. „Ich habe einen Krankenschein“, sagt er. Wirklich? „Ja.“ Echt? „Jaaaa.“

16:30 Uhr: 15.000 BVB-Fans im Hyde Park, verstopfte U-Bahnen, die Straßen voller Menschen in schwarz-gelben Triktos: Vor dem Anpfiff des Champions-League-Finales gibt Borussia Dortmund in London den Ton an. 25.000 Tickets hatte der BVB für das Spiel erhalten, noch London reisten aber auch Tausende Fans ohne Karte. „Ich habe leider kein Ticket, aber ich wollte unbedingt dabei sein“, sagte BVB-Fan Tina Reinke dem SID im Hyde Park. „Ich bin jetzt 33. So etwas wird man im Leben nicht oft erleben, daher saugen wir das alles auf“, sagte ein anderer Anhänger.

15:55 Uhr: Auch die Frauen-Mannschaften des BVB haben sich auf den Weg nach London gemacht und supporten die Profis vom Hyde Park aus.

15:15 Uhr: Über familiäre Unterstützung darf sich im Finale auch BVB-Star Julian Brandt freuen. Jannis Brandt, der jüngere Bruder des Mittelfeldspielers, hat sich vor drei Tagen auf den Weg Richtung London gemacht – mit dem Fahrrad. Gemeinsam mit Kumpel Lorenz Freimuth startete der 25-Jährige vom Signal Iduna Park aus, nun ist er in England angekommen. Julian Brandt nahm die beiden in Empfang, postete ein Bild in seiner Instagram-Story, das ihn zwischen den beiden und ihren Rädern zeigt, und schrieb dazu: „Stark Männer!“

Ein BVB-Fan vor dem Wembley-Stadion. Die Dortmunder sind bereit für das Aufeinandertreffen mit Real Madrid. © Jürgen Fromme /firo Sportphoto | Jürgen Fromme

14:46 Uhr: „Der beste Gegner der Welt im besten Stadion der Welt. Was Größeres gibt es nicht im Fußball“, schwärmte Julian Brandt während der Pressekonferenz im überfüllten Medienraum am Freitagabend. „Würden wir nicht an uns glauben, hätten wir auch in Dortmund bleiben können. Ich sage: Wir gewinnen!“ Ein Tor, sagte auch Mats Hummels, der den BVB wohl im Sommer verlassen wird, „ein Tor machen wir eigentlich immer“.

14:00 Uhr: Ebenfalls in London angekommen ist Rick Zabel. . Der langjährige Radprofi, der am vergangenen Sonntag bei Rund um Köln seine Karriere beendet hat, war am Donnerstag zum 600 Kilometer langen Trip in die englische Hauptstadt aufgebrochen. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Sohn des früheren Top-Sprinters Erik Zabel am Freitagabend Bilder und Videos, die ihn in London mit einem Schal von Borussia Dortmund zeigen.

13:30 Uhr: Real Madrid geht als haushoher Favorit in das Finalspiel heute Abend (21 Uhr). Aber es gibt auch Gründe, die für den BVB sprechen. Welche? BVB-Reporter Christian Woop hat fünf Stück aufgezählt.

13:16 Uhr: Immer wieder hört man Fan-Gesänge von Dortmundern in der Stadt. Zwischen Hyde Park und Buckingham Palace ist viel los.

13:10 Uhr: Der jüngste Fan im Hyde Park? Vermutlich Antonia. 15 Monate ist sie alt und mit ihren Eltern Steffi und Felix dabei.

Steffi, Felix und Antonia. Mit 15 Monaten ist Antonia vermutlich der jüngste BVB-Fan im Hyde Park.

12:45 Uhr: Um 13 Uhr (12 Uhr Ortszeit) beginnt das Hauptprogramm. 19.000 Plätze wird es maximal geben. Gegen 16 Uhr verlassen die Fans mit Tickets das Fanfest und machen sich auf den Weg zum Stadion. Wenn die Maximumkapazität erreicht ist, dann gilt das Prinzip „One in One out“, für jeden Fan, der das Fest verlässt, darf ein anderer hinein.

BVB-Fan-Treffen im Hyde Park.

12:30 Uhr: Es füllt sich langsam im Hyde Park! Das Motto der Südtribüne, alle in Gelb nach London zu fahren, ist auf jeden Fall umgesetzt werden. An Trikots ist alles dabei, von den 80er-Jahren bis heute. Von Nischalke bis Zorc. Zur Mittagszeit sind schon einige BVB-Anhänger auf dem Gelände versammelt, aber auch sonst sieht man überall in der Stadt schwarz-gelbe Trikots. Auf den Leinwänden im Hyde Park laufen die Highlights von den bisherigen Champions-League-Spielen in dieser Saison.

11:15 Uhr: Wer nicht in London oder beim Public Viewing dabei sein kann oder will, kann die Partie auch live im TV oder Stream verfolgen. Für alle frei empfangbar zu sehen ist das Spiel heute Abend im ZDF. Die Vorberichterstattung startet um 19.25 Uhr. Jochen Breyer moderiert, Oliver Schmidt kommentiert. Als Experten sind die 2014er-Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer im Einsatz. Damit ist es auch kostenfrei auf ZDF.de im Internet zu streamen. Zudem streamt der gebührenpflichtige Internet-Sender DAZN die Partie und startet um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Jan Platte ist der Kommentator und Laura Wontorra die Moderatorin. Als Experte ist Michael Ballack im Einsatz.

10:10 Uhr: Noch ist wenig los im Hyde Park. Aber die Absperrgitter verraten schon, dass man sich hier heute auf Menschenmassen einstellen muss: Dort treffen sich später die BVB-Anhänger am offiziellen „Fan Meeting Point“.

Der Londoner Hyde Park ist der offizielle „Fan Meeting Point“ des BVB. © Marian Laske

9:30 Uhr: Guten Morgen BVB-Fans! Heute ist es soweit! In weniger als zwölf Stunden erklingt die so bekannte Hymne. Aktuell können sich die nach London gereisten Dortmund-Anhänger nicht beschweren: 16 Grad und trocken, so präsentiert sich die englische Hauptstadt momentan. Für die Daheimgebliebenen ist die Prognose für heute Abend jedoch eher bescheiden: „Samstag wird ziemlich sicher wechselhaft und nass, es kann immer wieder regnen“, prognostizierte Meteorologin Jana Beck.

22:45 Uhr: Der Tag neigt sich dem Ende, in 24 Stunden steht voraussichtlich der Champions-League-Sieger 2024 fest. Beim Abschlusstraining im Wembley-Stadion zeigte sich der BVB gut gelaunt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Borussia Dortmund (@bvb09)

22:00 Uhr: Über musikalische Unterstützung kann sich der BVB auf jeden Fall schon einmal freuen: Alexander Klaws, erster Sieger der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ will heute Nacht seinen Song „Gelbe Wand“ veröffentlichen. Fast ein Jahrzehnt nach seinem letzten Album ist Klaws wieder als Sänger aktiv. Als „Hommage an meinen Herzensverein“ werde der Song in der Nacht auf Samstag überall im Netz zum Download bereitstehen. Den Fan-Chor bestreiten 30 BVB-Fans aus ganz Deutschland - eingesungen in Dortmund.

21:15 Uhr: Vor wenigen Tagen übte Mats Hummels in einem Interview harsche Kritik an BVB-Trainer Edin Terzic. Auf der Pressekonferenz äußerte sich dieser nun dazu: „Ich führe diese Gespräche gern unter vier Augen und dabei möchtes ich es auch belassen.“ Das Interview hat er nach eigenen Angaben selbst gar nicht gelesen. Den kompletten Inhalt der Pressekonferenz haben wir hier für euch zum Nachlesen.

19:55 Uhr: Mit dem Auto, dem Flugzeug oder der Fähre: BVB-Fans nutzen viele Möglichkeiten, um auf die Insel zu kommen. Einen ganz besonderen Weg wählten vier Vollblutfans: mit ihrem Segelboot schipperten sie über den Ärmelkanal nach London. Über 30 Stunden, 140 Seemeilen und einige Stürme später sind sie in London angekommen – und bereit für das Finale.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Borussia Dortmund (@bvb09)

19:31 Uhr: Wenn ihr wissen wollt, was Terzic und Co. auf der Pressekonferenz sagen, haben wir hier den Live-Ticker für euch.

19:30 Uhr: Um 20 Uhr lädt der BVB zur letzten Pressekonferenz vor dem Finale. Der frühere Weltfußballer Luka Modric erwartet Borussia Dortmund im Champions-League-Finale auf Augenhöhe mit Real Madrid. „Jeder sagt, dass wir der Favorit sind, aber das sehe ich nicht so. Es wird ein 50:50-Spiel, Dortmund hat eine tolle Saison in der Champions League gespielt“, sagte der Mittelfeld-Maestro der Königlichen am Freitag im Wembley-Stadion.

17:00 Uhr: Mit Niclas Füllkrug hat der BVB einen Stürmer dabei, der erst spät den Durchbruch schaffte. Für ihn erfüllt sich ein Kindheitstraum. Niclas Füllkrug ist der unwahrscheinlichste Teilnehmer dieses Endspiels. Und das hat mehrere Gründe, wie unsere BVB-Reporter Christian Woop und Marian Laske zusammengefasst haben.

16:40 Uhr: Mit Real Madrid wartet eine Ausnahmemannschaft auf den BVB – und mit Vinícius Junior ein Ausnahmestürmer. „Nicht zu verteidigen“ und den „besten Spieler der Welt“ nennt ihn Teamkollege Jude Bellingham. Tatsächlich gibt es derzeit wohl keinen anderen Angreifer, auch nicht den wohl künftigen Real-Mitstreiter Kylian Mbappé, der so zuverlässig auch in Spitzenspielen den Unterschied macht wie Vinícius.

16:00 Uhr: Der BVB ist in London angekommen und bezieht sein Hotel.

View this post on Instagram A post shared by Borussia Dortmund (@bvb09)

12:22 Uhr: „Je näher es auf das Endspiel zugeht, schläft man vielleicht nicht mehr so gut“, hat Hans-Joachim Watzke gesagt. Auch Trainer Edin Terzic hat der BVB-Chef gelobt. Hier geht es zu seinen Aussagen.

11:20 Uhr: Mit diesem Kader fliegt der BVB zum Champions-League-Finale nach London: Tor: Kobel, Meyer, LotkaVerteidigung: Hummels, Schlotterbeck, Wolf, Maatsen, Süle, RyersonMittelfeld: Özcan, Nmecha, Reus, Brandt, Sabitzer, Can, WätjenAngriff: Haller, Sancho, Füllkrug, Moukoko, Malen, Adeyemi, Bynoe-Gittens.

10:42 Uhr: Nach und nach trudeln nun weitere Verantwortliche beim BVB ein. Sebastian Kehl ist gerade angekommen am Flughafen. „Wir sollten heute mit einem Lächeln ins Bett gehen. Die Mannschaft will sich morgen belohnen. Ich spüre diesen Willen“, sagte er.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von WAZ beim BVB (@waz_bvb)

10:34 Uhr: Rund 200 Fans sind am Flughafen und wollen ihre Helden verabschieden. Sven Mislintat ist bereits eingecheckt.

10:00 Uhr: Die Mannschaft von Borussia Dortmund trifft sich am Freitag in Dortmund am Flughafen. Der Abflug ist für 11.45 Uhr mit der Eurowings-Maschine geplant. Ankunft in London ist für 13 Uhr geplant. Um 20 Uhr findet dann im Wembley-Stadion die Pressekonferenz mit Trainer Edin Terzic und den Spielern Nico Schlotterbeck sowie Julian Brandt statt.

9:30 Uhr: Kurz vor dem Finale ließen Aussagen von BVB-Innenverteidiger Mats Hummels aufhorchen. Er kritisierte in einem Interview mit der Sport Bild seinen Trainer Edin Terzic. Zwar griff er ihn nicht direkt an, seine Aussagen wären dennoch deutlich. Machen Sie sich gern selbst ein Bild.

9:05 Uhr: Fans von Borussia Dortmund machen sich auf den verschiedensten Wegen auf nach London. Viele werden fliegen, noch mehr dürften mit Autos und Bussen die Fähre zwischen Frankreich und England nehmen. Einige aber haben besondere Anreise-Wege gewählt. Vier Anhänger des Ballspielvereins kommen sogar mit dem Segelschiff zum Champions-League-Finale. Auch der Bruder von Julian Brandt, selbst Fußballer, wählte eine spezielle Form der Anreise. Er nimmt das Fahrrad. Zudem erklärt der BVB-Fanbeauftragte Benedikt Watermeier, was dieses Spiel für die Fans für eine Bedeutung hat.

9 Uhr: Der BVB trifft Samstag im Finale der Champions League auf Real Madrid. Dortmund ist Außenseiter, doch die Spanier haben Schwächen. Eine Analyse unseres Kollegen Martin Herms macht zumindest Hoffnung auf einen Sieg in Wembley für den BVB.

BVB-Star Marco Reus feierte den Finaleinzug nach dem Halbfinale in Paris mit den Fans. Am Samstag steht das Duell gegen Real Madrid in Wembley an. © Ralf Ibing /firo Sportphoto | Ralf Ibing

8:45 Uhr: Zwei Endspiele in der Champions League hat Borussia Dortmund bislang bestritten. Martin Kree und Ilkay Gündogan erinnern sich für uns zurück und erklären, wie man das wichtigste Vereinsspiel Europas angehen muss. Viel Spaß beim Lesen - es lohnt sich!

8:30 Uhr: Die Vorfreude steigt Stunde um Stunde: Am Samstag steigt das größte und wichtigste Spiel auf Klubebene weltweit - das Finale der europäischen Champions League. Erstmals seit Bayern Münchens Triumph vor vier Jahren gibt es wieder deutsche Beteiligung. Borussia Dortmund kehrt nach elf Jahren im Londoner Wembleystadion wieder an den Ort zurück, wo der Bundesligist bei seiner bislang letzten Finalteilnahme gegen den FC Bayern München verlor. Gegen Real Madrid ist der BVB nun allerdings krasser Außenseiter. Wir sagen Ihnen, wo und wie man das Spiel verfolgen kann. Vorsicht: in Dortmunder Kneipen wird es wohl nahezu unmöglich sein, am Samstagabend noch einen Platz zu bekommen.