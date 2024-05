Weimar. Die drei Double-Gewinner von Bayer Leverkusen sind bei der Nationalmannschaft angekommen. Und sind dort plötzlich Hoffnungsträger.

Vor fünf Tagen hatten Jonathan Tah und Robert Andrich ihre Augen noch hinter Sonnenbrillen versteckt, als sie nach dem Triumph im DFB-Pokal mit Bayer Leverkusen aus der Kabine kamen und dann wortlos im Mannschaftsbus verschwanden. Am Donnerstagmittag saßen die beiden Double-Gewinner nun auf dem Pressepodium des DFB-Medienzentrums im thüringischen Blankenhain und grinsten um die Wette. Dass Tah und Andrich zwei Wochen vor der Europameisterschaft in Deutschland als Hoffnungsträger der Nationalmannschaft über die Heim-EM sprachen, hätten sie vor der Saison mit Sicherheit selbst nicht für möglich gehalten.

Doch nach dieser unglaublichen Saison mit zwei Titeln, dem Finale in der Europa League und 51 Pflichtspielen ohne Niederlage traut man den beiden Leverkusenern nun auch zu, die DFB-Auswahl mit dem neuen Bayer-Gen zum EM-Sieg zu führen. „Natürlich gibt das Ansporn, noch einmal dort ein Finale zu spielen. Das Olympiastadion mit dem ganzen Drumherum ist sehr geil. Wir sind gierig und hungrig auf einen weiteren Titel“, sagte Andrich, der zehn Jahre in der Jugend von Hertha BSC gespielt hat, später bei Union Berlin den Durchbruch schaffte und am 14. Juli noch einmal in der Hauptstadt spielen will. So wie am vergangenen Wochenende. „In dem Stadion den Pokal zu holen, wo ich früher Balljunge war, ist schon sehr besonders“, sagte Andrich, der schon an das nächste Finale denkt, an diesem Sonnabend aber zunächst einmal seinem DFB-Mittelfeldpartner Toni Kroos die Daumen drückt, wenn Real Madrid im Finale der Champions League gegen Borussia Dortmund spielt.

Holt Kompany Verteidiger Tah zu den Bayern?

Der Hamburger Tah drückte sich da etwas neutraler aus. Viel interessanter ist im Falle des Verteidigers aber die Frage, für welchen Club er selbst in der kommenden Saison in der Champions League spielt. Hartnäckig halten sich die Gerüchte, der 28-Jährige (Vertrag bis 2025) könne im Sommer zum FC Bayern München wechseln. Mit Vincent Kompany arbeitet dort künftig ein Trainer, der wie Tah einst als Innenverteidiger beim HSV spielte. Der Leverkusener wollte dieses Gerücht aber nicht weiter befeuern. „Die Spekulationen sind verständlich durch die Vertragssituation. Ich fokussiere mich aber jetzt voll und ganz auf die EM“, sagte Tah, der am Mittwochabend gemeinsam mit Andrich und dem dritten Leverkusener, Florian Wirtz, im DFB-Quartier angereist war.

Gleich an ihrem ersten richtigen Tag stand für das Trio eine besondere Einheit an. Das SEK schaute am Donnerstagnachmittag bei der Mannschaft vorbei und zeigte den Spielern, wie die Beamten als Einheit funktionieren. Da dauerte es nicht lange, ehe Abräumer Andrich von einem Journalisten auch als eine Art Spezialeinsatzkommando bezeichnet wurde. Andrichs Konter: „Es steht außer Frage, dass ich eine härtere Spielart habe. Aber ich kann auch ein bisschen was mit dem Ball, ansonsten wäre ich nicht hier.“

Xabi-Alonso ist jetzt Deutschland-Fan

Ihr Trainer bei Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, hat sowohl Andrich als auch Tah in der vergangenen Saison auf ein neues Niveau entwickelt. Davon profitiert nun auch die Nationalmannschaft. Tah und Alonso sind im DFB-Team gesetzt. Alonso habe den beiden sogar verraten, dass er bei der EM nun auch Deutschland-Fan sei. In jeden Fall hat der Spanier das frühere Bayern-Gen auf die Bayer-Profis übertragen. Das war auch am Donnerstag in Blankenhain zu spüren. „Wir sind voller positiver Energie und wollen das Jahr so erfolgreich wie möglich abschließen“, sagte Tah. Und wird dabei vermutlich an das nächste Finale im Olympiastadion gedacht haben.