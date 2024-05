Blankenhain. Die Nationalmannschaft trifft sich in Thüringen mit der Sondereinheit der Polizei. Am Montag taucht auch die Heute Show beim Team auf.

Die Graugänse holten die deutsche Nationalmannschaft auch am Montagmittag in Blankenhain noch mal ein. Lutz van der Horst und Fabian Köster, die beiden Reporter der „Heute Show“, statteten dem DFB im Trainingslager in Thüringen einen Besuch ab und trugen dabei Pullis, auf denen die Tiere gedruckt waren. Marketingnachhilfe für den Verband wollte das Duo geben und interviewte Chef Bernd Neuendorf.

Die Graugänse hatte ja einst Bundestrainer Hansi Flick seiner Mannschaft als besondere Motivationshilfe vorgestellt. Wie die tierischen Vorbilder sollte man sich gegenseitig Auftrieb verleihen. Nach dem Desaster in Katar standen die Spieler mit gestutzten Flügeln da. Im Nachhinein wurde der Vergleich mit den Graugänsen, der in der Amazon-Doku über die DFB-Elf öffentlich wurde, immer wieder mit Hohn und Spott bedacht. Er passte zum unglücklichen Bild, das Verband und Mannschaft auf und neben dem Platz abgegeben hatten.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat hohe Erwartungen

Auch für die diesjährige Europameisterschaft gibt es wieder eine besondere Teambuilding-Maßnahme, die sich der langjährige Teampsychologe Hans-Dieter Hermann ausgedacht hat. Am Donnerstag treffen sich die Nationalspieler am Rande des Trainingslagers in Thüringen mit dem Spezialeinsatzkommando der Polizei. Dies bilde „eine Mannschaft, die absolut perfekt funktionieren muss, die in allen Situationen Lösungen haben muss und beim Thema Kommunikation ganz weit vorne ist“, sagte Bundestrainer Nagelsmann. Er verspricht sich „sehr viele Elemente, die uns die Herren und Damen beibringen können“.

Das heißt konkrett: „Perfekt zu kommunizieren, sich gegenseitig schützen, füreinander da sein auch in brenzligen Situationen, wenn es mal nicht so läuft, immer kühlen Kopf bewahren, Lösungen finden.“ Er sei „sehr gespannt“, was seine Stars von dem Termin berichten werden, „da gibt es viele Parallelen, die man übertragen kann“ in den Fußball.