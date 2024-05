Berlin. Vor Anpfiff zeigten die Fans des 1. FC Kaiserslautern eine beeindruckende Choreo. Die der Leverkusener fiel kleiner aus – das sorgt für Lacher.

Mit einem Sieg im heutigen DFB-Pokalfinale kann sich Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Kaiserslautern das Double sichern und damit die Niederlage im Europa League Finale vergangenen Mittwoch vergessen machen. Der Deutsche Meister ist seit Xabi Alonso das Traineramt übernommen hat, in bestechender Form. Die Roten Teufel dagegen zitterten sich in der 2. Bundesliga zum Klassenerhalt. Doch während das Team von Friedhelm Funkel gegen den Abstieg spielte, machten sie im DFB-Pokal Runde für Runde einen Schritt Richtung Finale, bis sie im Halbfinale gegen Saarbrücken das Wunder perfekt machten. Dass der FCK in die Partie gegen Leverkusen als absoluter Underdog geht, steht außer Frage.

+++DFB-Pokalfinale 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer Leverkusen heute im Live-Ticker+++

FCK gewinnt das Choreo-Duell

Vor Abpfiff hieß es, dass auf Seiten der Pfälzer eine Mega-Choreo geplant sei. Ein riesiges Grafitti-Banner mit einem roten Teufel, der die Embleme der im Pokal-Wettbewerb bezwungenen Gegner in einem Kochtopf umrührt und in der anderen Hand den DFB-Pokal festhält, wurde vor der Kurve präsentiert.

Auf Seiten der Rheinländer sah das ein wenig anders aus. Die Fans der Werkself hielten ihre roten und schwarzen Fahnen in die Luft. In der Mitte der Kurve stand „FORZA BAYER“, wobei die einzelnen Buchstaben eher nach schlecht ausgeschnitten aussahen. Ganz oben hielten die Fans das Bayer-Logo hoch. Warum sich die Fans dafür nun Blöße geben müssen? Das Wappen wurde dabei schief präsentiert. Insbesondere durch den direkten Vergleich kam die Choreo des Erstligisten schlechter weg.

Zwei Vereine, zwei Choreos. Leverkusens Fans haben das Sparprogramm gewählt. #FCKB04 pic.twitter.com/Co5jVN4yGX — Martin Herms (@EinMartinHerms) May 25, 2024

Spott im Netz für Leverkusen

Auf der Plattform „X“(vormals Twitter) wurden die beiden Choreos als Collage geteilt – die Bewertungen fielen eindeutig aus: „Auf der einen Seite Choreo CL-mäßig, auf der anderen Seite Kreisliga-mäßig“, hieß es. Andere klärten durch die Gegensätze auf den Rängen die Frage mit wem sie es halten . „Allein an der Choreografie sieht man schon, wem man die Daumen drücken sollte“. Über das nicht ganz vollständige Wappen der Leverkusener wurde sich ebenfalls geärgert. „Lautern: Kranke Choreo, Leverkusen: Wieder einmal ein Werbebanner rausgeholt“. Ein anderer User stellte ironisch die Frage ob das Leverkusen „wenigstens peinlich“ ist. Andere trieben den Spott auf ein ganz anderes Level „Bin gespannt ob bei der Entscheidung heute Kaiserslautern oder Heidenheim der Gewinner sein wird.“

Wer den Pokal am Ende in die Luft stemmt entscheidet sich auf dem Platz. Auf den Rängen gibt es laut der Fan-Meinung allerdings schon einen Sieger: 1:0 für Kaiserslautern, „das muss man neidlos anerkennen“.