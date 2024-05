Berlin. 50.000 Fans des 1. FC Kaiserslautern haben vor dem Pokalfinale gegen Leverkusen in Berlin gefeiert. Im Stadion gibt es eine Choreo.

Das DFB-Pokalfinale heute Abend (20 Uhr, ARD, Sky) gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen ist für den 1. FC Kaiserslautern das größte Spiel seit mehr als zwei Jahrzehnten. 2003 stand der Traditionsklub aus der Pfalz zuletzt im Pokalfinale, seit 2012 spielt der viermalige deutsche Meister nicht mehr in der Bundesliga.

Die Fans des 1. FC Kaiserslautern genießen dieses Spiel in vollen Zügen. Rund 50.000 FCK-Anhänger sind der Mannschaft in die Hauptstadt gefolgt. Auf dem Breitscheidplatz versammelten sich bereits um die Mittagszeit am Samstag weit über 10 000 Anhänger in Trikots des FCK oder in extra für das Endspiel angefertigten roten T-Shirts.

Fans des 1. FC Kaiserslautern zeigen eine gigantische Choreo

Die Ultras des 1. FC Kaiserslautern haben eine gigantische Choreographie zu Beginn des Spiels umgesetzt. Ein riesiges Grafitti-Banner mit einem roten Teufel, der die Embleme der im Pokal-Wettbewerb bezwungenen Gegner in einem Kochtopf umrührt und in der anderen Hand den DFB-Pokal festhält, wurde vor der Kurve präsentiert. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ist eine große Pyro-Show zu erwarten. Die Choreo haben sich die FCK-Anhänger rund 100.000 Euro kosten lassen, wie aus Fankreisen zu vernehmen ist.

Rund 50.000 Fans des 1. FC Kaiserslautern haben ihre Mannschaft nach Berlin begleitet. © DPA Images | Sebastian Gollnow

DFB-Pokalfinale: Fans des 1. FC Kaiserslautern in der Überzahl

Der Hammarskjöldplatz vor den Messehallen am Funkturm als Treffpunkt der Fans des deutschen Fußball-Meisters aus Leverkusen füllte sich zeitgleich am Samstagmittag erst allmählich. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso geht als klarer Favorit in das Finale gegen den Zweitligisten um 20.00 Uhr (ARD und Sky) im Olympiastadion.

Ein unverkennbarer Fan des 1. FC Kaiserslautern fiebert dem Pokalfinale gegen Leverkusen entgegen. © Getty Images | Stuart Franklin

Im Stadion hat sich der Anhang des Zweitligisten früh lautstark bemerkbar gemacht. „Hier regiert der FCK“, schallte es mehrfach durch das Olympiastadion.

Vor dem DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen gedenkt der 1. FC Kaiserslautern seiner verstorbenen Vereinslegende Andreas Brehme. © DPA Images | Federico Gambarini

Beide Vereine haben für ihre Fans jeweils 23 700 Eintrittskarten erhalten, die längst vergriffen sind. In der Hauptstadt wird mit rund 30 000 Leverkusenern im Stadion gerechnet, aus Kaiserslautern und Umgebung wurden noch rund 20 000 Anhänger mehr erwartet.