Berlin. Am Samstag kommt es im DFB-Pokalfinale zum ungleichen Duell zwischen Kaiserslautern und Bayer Leverkusen. Die PK heute aus Berlin im Live-Ticker.

Es ist ein letzter großer Auftritt für Friedhelm Funkel. Der 70-jährige Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern trifft vor seinem wahrscheinlichen Karriereende am Samstag (20 Uhr, ARD, Sky) im DFB-Pokalfinale auf Bayer Leverkusen. Drei Monate nach seinem überraschenden Comeback sei das Endspiel im Berliner Olympiastadion „ein wunderschöner Abschied“ vom 1. FC Kaiserslautern, hatte der erfahrene Trainer gesagt.

Trainerfuchs Friedhelm Funkel steht mit dem 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale. Am Samstag geht es in Berlin gegen Meister Bayer Leverkusen. © DPA Images | Uwe Anspach

Gegen die nur noch auf nationaler Ebene Unbesiegbaren aus Leverkusen ist der Zweitligist, dem dank eines überzeugenden Schlussspurts der Klassenerhalt gelang, krasser Außenseiter. Alles andere als ein Sieg des Deutschen Meisters wäre eine der größten Sensationen in der Geschichte dieses Wettbewerbs. Wie Funkel dieses Wunder realisieren möchte und wie Bayer Leverkusen die herbe 0:3-Niederlage im Europa-League-Finale am Mittwochabend in Dublin gegen Atalanta Bergamo verarbeitet hat, erklären die Trainer heute vor der Pressekonferenz im Olympiastadion. Ab 18:15 Uhr werden Funkel und Leverkusens Trainer Xabi Alonso über das Pokalfinale sprechen. Die Kapitäne Granit Xhaka und Kaiserslauterns Jean Zimmer werden sich ebenfalls bei der PK den Fragen der anwesenden Journalisten stellen. Wir sind live dabei und berichten ab 18 Uhr in diesem Text aus Berlin.

DFB-Pokal-Finale: Die PK vor dem Spiel 1. FC Kaiserslautern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker

Ob die überraschend deutliche Pleite von Leverkusen gegen Bergamo ein Vor- oder Nachteil für Pokal-Außenseiter Kaiserslautern ist, lässt sich nur erahnen. Unmittelbar nach dem Abpfiff und somit nur 69 Stunden vor Anpfiff des DFB-Pokalfinales gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag in Berlin herrschte die pure Ernüchterung bei den bis dahin Unbesiegbaren. Bei der Ehrung des Gegners starrten viele mit leerem Blick in den Nachthimmel von Dublin. Manch einer hatte die Silber-Medaille abgenommen. In der Kabine herrschte danach Stille. „Heute war einfach ein beschissener Tag“, sagte Nationalspieler Robert Andrich.

Nach der bitteren Pleite in Dublin können Xabi Alonso (l.) und Leverkusens Jonathan Tah in Berlin gegen Kaiserslautern noch das Double holen. © DPA Images | Jan Woitas

Im Olympiastadion ist Leverkusen gegen Kaiserslautern dennoch haushoher Favorit, nach der ersten Meisterschaft winkt nun der zweite Pokalsieg nach 1993. „Es muss weitergehen, wir haben noch ein sehr wichtiges Spiel vor uns. Wir dürfen uns trotz dieses Spiels nicht zu viel kaputtreden lassen“, sagte Kapitän Jonathan Tah. Am wichtigsten sei, ergänzte Geschäftsführer Fernando Carro, „dass wir den Schalter umlegen und auf Berlin gucken.“

Bayer Leverkusen gegen 1. FC Kaiserslautern haushoher Favorit

Die Werkself werde den Blick schnell nach vorne richten, versprach Rolfes: „Die Mannschaft hat eine hervorragende Saison gespielt, und das werden wir auch in Berlin zeigen.“