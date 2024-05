Berlin. Am Samstag kommt es im DFB-Pokalfinale zum ungleichen Duell zwischen Kaiserslautern und Bayer Leverkusen. Die PK heute aus Berlin im Live-Ticker.

Es ist ein letzter großer Auftritt für Friedhelm Funkel. Der 70-jährige Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern trifft vor seinem wahrscheinlichen Karriereende am Samstag (20 Uhr, ARD, Sky) im DFB-Pokalfinale auf Bayer Leverkusen. Drei Monate nach seinem überraschenden Comeback sei das Endspiel im Berliner Olympiastadion „ein wunderschöner Abschied“ vom 1. FC Kaiserslautern, hatte der erfahrene Trainer gesagt.

Trainerfuchs Friedhelm Funkel steht mit dem 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale. Am Samstag geht es in Berlin gegen Meister Bayer Leverkusen. © DPA Images | Uwe Anspach

Gegen die nur noch auf nationaler Ebene Unbesiegbaren aus Leverkusen ist der Zweitligist, dem dank eines überzeugenden Schlussspurts der Klassenerhalt gelang, krasser Außenseiter. Alles andere als ein Sieg des Deutschen Meisters wäre eine der größten Sensationen in der Geschichte dieses Wettbewerbs. Am Freitagabend sprachen Funkel, Leverkusens Trainer Xabi Alonso sowie die Kapitäne Lukas Hradecky und Jean Zimmer über das Endspiel im Olympiastadion.

DFB-Pokal-Finale: Die PK vor dem Spiel 1. FC Kaiserslautern - Bayer Leverkusen im Live-Ticker

18:37 Uhr: Damit endet die Pressekonferenz vor dem Pokalfinale. Es werden noch fleißig Fotos geschossen. Mehr zum Endspiel gibt es gleich hier.

18:35 Uhr: Alonso mit einem großen Lob für den erfahrenen Funkel: „Ich bin neu im Geschäft und es ist eine Ehre, von Persönlichkeiten wie Friedhelm Funkel, Frank Schmidt oder Christian Streich zu lernen. Ich bewundere diese Trainer.“

18:33 Uhr: Funkel über Alonso: „Ich kann ihn nur von außen beurteilen. Das eine oder andere hört man auch. Es ist phantastisch, wie er mit Leuten umgeht. Er ist ein sehr guter Trainer.“

Xabi Alonso hat großen Respekt vor Friedhelm Funkel

18:31 Uhr: Alonso über den Gegner: „Sie haben Qualität, sie haben es in den letzten Spielen sehr gut gemacht. Es ist ein Finale, ein Spiel. Die Favoritenrolle bedeutet da nichts. Wir müssen zeigen, dass wir den Pokal verdienen.“

18:31 Uhr: Funkel: „Ich freue mich wahnsinnig. Es ist unglaublich, dass ich nochmal hier im Stadion stehen kann.“

18:28 Uhr: Funkel gibt grünes Licht bei Torjäger Ache: „Es sind alle fit.“

Friedhelm Funkel: Leverkusen-Pleite kein Vorteil

18:26 Uhr: Lauterns Kapitän Zimmer: „Vor drei Jahren sind wir im Verbandspokal auf einem Dorfplatz ausgeschieden, jetzt stehen wir im DFB-Pokal-Finale. Das ist Wahnsinn.“

18:24 Uhr: Funkel sieht Leverkusens Niederlage gegen Bergamo nicht als Vorteil: „Sie hätten auch bei einem Sieg nicht viel gefeiert und wären vorbereitet gewesen. Dafür sind Mannschaft und Trainer zu professionell.

18:22 Uhr: Alonso verrät, dass Hradecky im Tor stehen wird und nicht Pokal-Torwart Matej Kovar. „Morgen spielt Lukas. Wir haben zwei Finals, beide verdienen die Chance.“ Hradecky selbst habe „die Info vor ein paar Tagen bekommen“ und sei „positiv überrascht“ gewesen, verriet der 34-Jährige: „Meine Familie kommt aus Finnland, da ist es schön, auf dem Platz zu stehen.“

Bayer Leverkusen: Kapitän Hradecky wird spielen

18:20 Uhr: Xabi Alonso: „Es ist schön, diese Chance zu haben. Wir sind nach Mittwoch fokussiert.“

18:19 Uhr: FCK-Kapitän Jean Zimmer freut sich auf die Atmosphäre: „Ich habe schon einige Bilder aus der Stadt bekommen. Es wird eine unglaublich Stimmung.“

18:18 Uhr: Funkel freue sich „riesig“ auf sein drittes Pokalendspiel als Trainer, nutzt aber die Gelegenheit, um seinen Vorgänger Dirk Schuster und Dimitrios Grammozis zu danken. Beide hätten entscheidend zum überraschenden Finaleinzug beigetragen.

18:15 Uhr: Die Trainer Friedhelm Funkel und Xabi Alonso betreten die Bühne. Zunächst werden die Pokal-Highlights der beiden Finalisten gezeigt.

Um diese Trophäe geht es: Im DFB-Pokal-Finale treffen der 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen aufeinander. © DPA Images | Tom Weller

18:12 Uhr: Der 1. FC Kaiserslautern hat seine öffentliche Trainingseinheit im Stadion schon absolviert. Trainer Friedhelm Funkel wird gleich ein Update zu Stürmer Ragnar Ache geben. Der Torjäger des Zweitligisten droht auszufallen.

18:11 Uhr: Hallo aus Berlin! In wenigen Minuten beginnt im Olympiastadion die Pressekonferenz vor dem Pokalfinale zwischen Kaiserslautern und Bayer Leverkusen.

Kaiserslauterns Trainer Friedhelm Funkel beim Abschlusstraining im Berliner Olympiastadion. © Getty Images | Alexander Hassenstein

Ob die überraschend deutliche Pleite von Leverkusen gegen Bergamo ein Vor- oder Nachteil für Pokal-Außenseiter Kaiserslautern ist, lässt sich nur erahnen. Unmittelbar nach dem Abpfiff und somit nur 69 Stunden vor Anpfiff des DFB-Pokalfinales gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag in Berlin herrschte die pure Ernüchterung bei den bis dahin Unbesiegbaren. Bei der Ehrung des Gegners starrten viele mit leerem Blick in den Nachthimmel von Dublin. Manch einer hatte die Silber-Medaille abgenommen. In der Kabine herrschte danach Stille. „Heute war einfach ein beschissener Tag“, sagte Nationalspieler Robert Andrich.

Nach der bitteren Pleite in Dublin können Xabi Alonso (l.) und Leverkusens Jonathan Tah in Berlin gegen Kaiserslautern noch das Double holen. © DPA Images | Jan Woitas

Im Olympiastadion ist Leverkusen gegen Kaiserslautern dennoch haushoher Favorit, nach der ersten Meisterschaft winkt nun der zweite Pokalsieg nach 1993. „Es muss weitergehen, wir haben noch ein sehr wichtiges Spiel vor uns. Wir dürfen uns trotz dieses Spiels nicht zu viel kaputtreden lassen“, sagte Kapitän Jonathan Tah. Am wichtigsten sei, ergänzte Geschäftsführer Fernando Carro, „dass wir den Schalter umlegen und auf Berlin gucken.“

Bayer Leverkusen gegen 1. FC Kaiserslautern haushoher Favorit

Die Werkself werde den Blick schnell nach vorne richten, versprach Rolfes: „Die Mannschaft hat eine hervorragende Saison gespielt, und das werden wir auch in Berlin zeigen.“