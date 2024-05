Dublin. Bayer Leverkusen hat das Finale der Europa League verloren. Ein Ex-Leipziger brachte den Deutschen Meister zu Fall. Der Ticker zum Nachlesen.

Der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen hat das Finale der Europa League verloren. Das 0:3 am Mittwochabend in Dublin gegen den italienischen Club Atalanta Bergamo war die erste Pflichtspielniederlage für Leverkusen in dieser Saison.

Der Live-Ticker zum Europa-League-Finale zum Nachlesen:

Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen

Bayer verpasste damit den zweiten internationalen Titel nach dem Gewinn des UEFA-Pokals 1988. Am Samstag hat Bayer noch die Chance, sich im DFB-Pokalfinale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern das Double zu sichern.

Überragender Mann war der frühere Leipziger Ademola Lookman, der alle drei Tore für Atalanta erzielte (12., 26. und 75. Minute). Für Bergamo, das auf dem Weg ins Finale den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp ausgeschaltet hatte, ist es die erste internationale Trophäe.

dpa