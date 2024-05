Liverpool. Jürgen Klopp will zum Finale des BVB kommen. Heute endet aber zunächst seine Zeit als Liverpool-Coach. Die Abschieds-Partie im Live-Ticker.

Ein feierlicher Abschied in Liverpool, das Champions-League-Finale mit Borussia Dortmund – und dann endlich ein ausgedehnter Urlaub und die EM auf dem Sofa. Jürgen Klopp hat für den Start in sein neues Leben nach intensiven neun Jahren als Teammanager des FC Liverpool klare Pläne. „Ich kann das Leben kaum erwarten, das Leben nach der Karriere. Jetzt wollen wir mal sehen, was das für mich heißt“, sagte Klopp in einem Abschiedsinterview auf der Klub-Homepage.

Die Partie heute ab 17 Uhr gegen die Wolverhampton Wanderers wird Klopps letzte als Coach der Reds sein. Nach fast neun Jahren am Mersey River endet eine erfolgreiche Ära. Sportlich ist die Begegnung unbedeutend. Ins Meisterrennen kann Klopp mit seinem LFC auf Platz drei nicht mehr eingreifen. Es bleibt in seiner Abschiedssaison beim Gewinn des Ligapokals. Tausende Fans des FC Liverpool empfingen den LFC-Mannschaftsbus vor dem Spiel, um ihren Trainer gebührend zu verabschieden.

Der Klopp-Abschied heute im Live-Ticker:

Premier League heute live im Ticker: Liverpool - Wolverhampton 2:0

Der Mannschaftsbus des FC Liverpool wird vor dem Spiel von den Fans in Empfang genommen. © dpa | Peter Byrne

Klopp kündigte eine „Party“ an, auch werde er im Stadion eine Rede halten. In einer Woche sei zudem eine Zeremonie geplant. Für das Finale der Königsklasse zwischen seinem Ex-Klub Borussia Dortmund und Real Madrid (1. Juni) habe er eine Einladung erhalten. Dann wolle er mit seiner Familie „nichts tun. Wir werden uns hier und da die Euro anschauen, darauf freue ich mich wirklich, und dann Urlaub machen. Das ist der Plan, zu reisen, und wir werden sehen, wie das läuft“, sagte Klopp.

Hand aufs Herz: Jürgen Klopp und der FC Liverpool – es war eine innige Liebe. © dpa | Kirsty Wigglesworth

Den Reds werde er als Botschafter der LFC-Foundation erhalten bleiben, „ich bin mir ziemlich sicher, dass der Klub meine Hilfe in Zukunft nicht braucht, aber vielleicht kann ich der Stadt mit ein paar Dingen ein wenig helfen – indem ich auftauche, ein wenig Aufmerksamkeit auf verschiedene Dinge lenke – und das würde ich gerne tun“, sagte Klopp.

Klopp freut sich auf Zeit als Privatmann

Besonders freue sich der Coach nach kräftezehrenden Jahren im Job auf die Zeit als Ehemann, Vater und Großvater. „Ich kann es kaum erwarten, das zu sein“, sagte Klopp: „Ich kann dieses Leben kaum erwarten. Die Leute fragen mich, was ich jetzt tun werde, aber ich weiß es einfach nicht, denn ich hatte das noch nie.“

Überlebensgroß: Ein Wandgemälde in der Nähe des Stadions des FC Liverpool zeigt Jürgen Klopp. © dpa | Thomas Bremser

2013 stand Klopp als Trainer mit dem BVB selbst im Champions-League-Finale in Wembley. Damals musste sich Dortmund in einem deutschen Endspiel dem FC Bayern mit 1:2 geschlagen geben.

Sein Engagement in Liverpool bezeichnete er als „größte Win-Win-Situation, die ich je in meinem Leben gesehen und erlebt habe“, so Klopp: „Es passte vom ersten Tag bis heute wie angegossen. Deshalb ist es so schwierig und emotional, sich zu verabschieden.“

dpa