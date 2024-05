Liverpool. Der FC Liverpool hat den Nachfolger für Jürgen Klopp gefunden. Und der neue Trainer bestätigte die Verpflichtung am Freitag selbst.

„Ich kann bestätigen, dass ich dort der neue Trainer werde“. Mit diesen Worten sorgte der Niederländer Arne Slot am Freitagnachmittag für Aufsehen. Er bestätigte selbst auf einer Pressekonferenz seines aktuellen Klubs Feyenoord Rotterdam, dass er Jürgen Klopp beim FC Liverpool als Trainer beerben wird.

Am Wochenende wird Slot noch bei Feyenoord auf der Bank sitzen und nach dem Spiel gegen Stadtrivalen Excelsior dann offiziell verabschiedet. In der Liga führte Slot den Uefa-Cup-Final-Gegner von Borussia Dortmund im Jahr 2002 auf den zweiten Platz. Meister der Eredivisie wurde die PSV Eindhoven. Und dennoch überzeugte Feyenoord in dieser Saison aufgrund der offensiven Spielweise.

Das erhoffen sich nun offenbar auch die Verantwortlichen des FC Liverpool in der englischen Premier League von ihrem neuen Trainer. Slot ist bekannt für sein aggressives Gegenpressing - ähnlich dem von Jürgen Klopp derzeit. Seine Mannschaften können aber auch stark von hinten herausspielen. Als Idol bezeichnet Slot übrigens den aktuellen Manchester-City-Trainer Pep Guardiola, auf den er kommende Saison mindestens zweimal treffen wird.