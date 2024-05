Braunschweig. Der Helmstedter Sportmoderator verabschiedete sich unter Tränen vom Dazn-Publikum. Bald wird er wieder am Spielfeldrand stehen, wie er verrät.

Die Bundesligapartie zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg war bereits abgepfiffen, die Interviews nach Spielschluss waren geführt und die Liveübertragung war kurz vor dem Ende, als es noch einmal richtig emotional wurde: Alexander Schlüter macht Feierabend, lässt sozusagen das Mikrofon beim Streamingdienst Dazn fallen. Ein Abschied, mit dem der im Landkreis Helmstedt aufgewachsene Sportmoderator und -Kommentator nicht gerechnet hätte. „Schön, dass Männer im Fernsehen noch weinen können, ohne dass es einen Shitstorm danach gibt“, sagt er ein paar Tage nach dem tränenreichen Abschied lachend. Als Schlüter als Kind in Bahrdorf damals Fußball und Basketball spielte, war ihm noch nicht klar, dass er genau mit diesen Sportarten später einmal sein Geld verdienen würde, vor einem Millionenpublikum, auf einer internationalen Bühne – wenn auch nicht als Profi. Und schon gar nicht, dass er im Live-Fernsehen in Tränen ausbricht, um sich von der großen Fußballbühne zu verabschieden – vorerst.

Dass der 39-Jährige sportbegeistert ist – und schon immer war – bedarf wohl keiner weiteren Erwähnung. Schließlich war es seine Liebe zum Sport, die ihm den Weg für seine Karriere ebnete. „Das war bei mir eine Wahl der Leidenschaft. Ich hatte seit Kindestagen an eine Sportverrücktheit in mir“, erzählt Schlüter. Als er sich nach der Schule für eine berufliche Richtung entscheiden musste, war für ihn klar, dass sein zukünftiger Beruf definitiv etwas mit Sport zu tun haben musste. Dass es ausgerechnet der Journalismus wird, dafür habe er sich erst spät in seinem Studium entschieden.

Helmstedter Sportmoderator arbeitet mit Fußball-Größen wie Michael Ballack und Ralf Rangnick zusammen

Egal ob Radio, Zeitung oder Fernsehen, für ihn fühlte sich die Arbeit immer „mindestens zur Hälfte nach Leidenschaft und Hobby an“. Fußball, ein Mannschaftssport, den er zum Beruf machte. Und das transportiert Schlüter seither auch vor der Kamera Richtung Publikum, wenn er mit Experten wie Michael Ballack, Sandro Wagner, Per Mertesacker oder Ralf Rangnick am Spielfeldrand steht und das Spiel analysiert. „Ich kann meinen Job nur dann richtig gut machen, wenn das Zusammenspiel mit den Leuten neben mir gut funktioniert“, gibt er zu.

Seit Minute eins arbeitete er bei Dazn vor und hinter der Kamera im Team. „Ich hatte die große Ehre, von tollen Leuten zu profitieren“, sagt er.

Alexander Schlüter: Für Dazn stand er nicht nur in Wolfsburg im Stadion, auch Champions-League-Partien in England bleiben in Erinnerung

Schlüter musste kleine Schritte machen, um dorthin zu kommen, wo er heute steht. Nämlich an Spielfeldrändern von Stadien wie in Frankfurt, Dortmund, Köln oder München. „Es ist auch immer besonders, in Wolfsburg zu arbeiten, weil ich dort einfach groß geworden bin. Das war das Stadion, in dem ich die Bundesliga kennen und lieben gelernt habe“, sagt Schlüter. Weiter: „Es gibt nichts Schöneres, als in Wolfsburg zu arbeiten und sich dann bei Papa zu Hause das Abendbrot abzuholen.“

Ein Stadionbesuch bleibt ihm allerdings ganz besonders in Erinnerung: das Champions-League-Rückspiel im Halbfinale von Liverpool gegen Barcelona. „Im legendärsten und auch wirklich lautesten Stadion habe ich gespürt, dass hier gerade etwas völlig Außergewöhnliches passiert und ich dabei sein durfte.“ Damals moderierte Schlüter den 4:0-Sieg Liverpools nach einem verschenkten Hinspiel (3:0 für Barcelona).

Es ist die Atmosphäre, die der Journalist aus dem Stadion auf die Bildschirme der Zuschauer zu Hause transportieren will. Seine Prämisse: Ganz nah am Geschehen dran sein.

Alexander Schlüter: Für Dazn lernte er Dirk Nowitzki noch mal anders kennen

Seit 2016 moderierte Schlüter Spiele für Dazn, wurde Chefmoderator. Er hat die Streamingplattform, sein „Baby“, nicht nur mit aufgebaut, sondern reiste währenddessen auch im Sportkosmos umher. Neben Fußball war er so unter anderem auch im Basketball eingespannt, begleitet auch jetzt noch die NBA-Playoffs für Pro7 Maxx.

Er genießt es, die Möglichkeit zu haben, für verschiedene Sender zu arbeiten, unterschiedliche Formate zu begleiten und zu moderieren. Nicht nur die Basketball-WM war für den gebürtigen Göttinger eine tolle Erfahrung. Auch das letzte Spiel von Dirk Nowitzki in Dallas werde der deutsche Sportjournalist nicht vergessen – teils auch aus persönlichen Gründen. „Nowitzki war schon immer mein Held. Mit dem bin ich selber in der Halle groß geworden, habe versucht, seine ganzen Moves nachzumachen“, erinnert sich Schlüter. Dass er ihn dann für Dazn auch noch beruflich begleiten und herausfinden durfte, „was der Typ auch menschlich für eine Granate ist“, werde Schlüter so schnell nicht vergessen. „Beim Fußball fiel es mir immer ziemlich leicht, neutral zu sein. Aber bei dem Spiel ist mir der neutrale Journalismus für ein paar Stunden ein bisschen abhandengekommen.“

Fußball und Basketball. Sein Herz schlägt für beide Sportarten. „Ich wüsste nicht, wofür ich mich entscheiden würde. Der große Luxus an meinem Job ist, dass ich ihn immer mit meinen beiden Lieblingssportarten verbinden kann“, sagt Schlüter. „Es ist ein riesiger Segen, dass ich damit Geld verdienen kann.“

Alexander Schlüter: Sportmoderator aus Helmstedt will Jürgen Klopp als Experten

Und das auch in Zukunft: „Ich freue mich, den nächsten total spannenden Schritt zu gehen. Es ist mir nicht leicht gefallen, dieses ‚Baby‘ zurückzulassen.“ Er versichert aber, dass er „diesen Spielfeldrand nicht verlassen“ werde und dem Fußball erhalten bleibe. Einen Wunsch habe er noch für die Zukunft: „Mit Jürgen Klopp zusammenzuarbeiten, wäre schon sehr besonders. Ich glaube, wenn ich ihn im Moment fragen würde, würde ich große Probleme mit seiner Frau bekommen, die ihn jetzt erstmal nach seinem Ende bei Liverpool für sich vereinnahmt – was auch ihr absolutes Recht ist.“

Wie und wann er weitergeht? Das darf er noch nicht sagen. Fest steht: Eine lange Sommerpause habe er nicht. Schließlich stehen viele sportliche Sommerhighlights an. So ist das eben bei einem Sportmoderator: Wenn sich die Dazn-Tür schließt, öffnen sich irgendwo andere Fußball-Stadien und Basketball-Hallen. Die für den Helmstedter „schönste Spielwiesen der Welt“.