Leipzig. Den Flug hat er wohl gerade noch bekommen. David Raum ist bei der Heim-EM dabei. Benjamin Henrichs muss sich noch gedulden.

David Raum ist erwartungsgemäß für die Heim-Europameisterschaft nominiert worden. Auf dem Instagram-Kanal der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verkündete eine Fluggesellschaft am Mittwoch die Berufung des linken Verteidigers. Für den 26-Jährigen von RB Leipzig, der bisher 20 Länderspiele bestritten hat, wird es nach der WM 2022 das nächste große Turnier.

Dagegen muss sich Benjamin Henrichs noch gedulden. Der Defensiv-Allrounder ist der zweite ernsthafte EM-Kandidat der Sachsen, kann auf beiden Außenverteidiger-Positionen und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Henrichs wird von Bundestrainer Julian Nagelsmann voraussichtlich am Donnerstag in den EM-Kader berufen.

Raum spielt seine bisher stärkste Saison für RB Leipzig. Nach einem zähen ersten Jahr hat sich der Franke etabliert und in dieser Bundesliga-Saison bereits zehn Tore vorbereitet. Raum ist der 17. Spieler, der in das EM-Aufgebot berufen wurde. Er wird auf seiner Position mit dem Stuttgarter Maximilian Mittelstädt um einen Platz in der Startelf kämpfen.

DFB-Kader: Diese Spieler wurden Mittwoch nominiert

ROBERT ANDRICH (Bayer Leverkusen/29 Jahre alt/3 Länderspiele)

Felix Kroos kennt Andrich noch von Union Berlin, und so war der Leverkusener schon Gast im Podcast der Brüder Kroos. Dort wurde der Nebenmann von Mittelfeldchef Toni Kroos als EM-Starter verkündet. Andrichs Saison sei „überragend“ gewesen, sagte Toni Kroos und meinte: „Ich kann auch aus Eigeninteresse sagen, ich hoffe, Rob, das geht so weiter während des Turniers.“

PASCAL GROß (Brighton & Hove Albion/32/5)

Quiz-Master Günther Jauch stellte der Fußball-Nation die „500-Euro-Frage“: Welcher Spieler wurde wohl für die EM berufen? „A: Klein, B: Groß, C: Dick, D: Dünn?“ In Wahrheit, meinte der RTL-Mann, sei das ja „“ne Fünf-Euro-Frage„. Klar: Auch Groß darf mit, als Backup für Kroos und Andrich.

Pascal Groß wurde ebenfalls für den DFB-Kader nominiert. © dpa | Christian Charisius

JOSHUA KIMMICH (Bayern München/29/84)

Kimmich ist bekennender Fan der Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ auf RTL. Er bat Wolfgang Bahro, der bei „GZSZ“ seit der ersten Folge den Hans-Joachim „Jo“ Gerner spielt, einst um ein Selfie und nannte ihn „Legende“. Da passte es gut, dass Jo Gerner für die Berufung von Jo Kimmich engagiert wurde. Letzterer ist als Rechtsverteidiger gesetzt.

ANTONIO RÜDIGER (Real Madrid/31/68)

Rüdiger liebt Döner, schon als junger Kicker in Berlin war er nach dem Training immer wieder mal bei „Hisar Fresh Food“ in Schöneberg. Dort wurde der Abwehrchef als EM-Starter bestätigt. „Hisar Döner = Bester Döner“, kommentierte Stammgast Rüdiger das Video.

ILKAY GÜNDOGAN (FC Barcelona/33/75)

Das Gesicht des Kapitäns kennt jeder Fan, auf den Werbetafeln, die auf dem Berliner Alexanderplatz auftauchten, half neben einem Porträt die Zeile: „Ilkay Gündogan für Deutschland“. Natürlich - als „Meister“ für die „Zauberlehrlinge“ Jamal Musiala und Florian Wirtz.