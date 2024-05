Wolfsburg. Sechs Profis, die im DEL-Finale standen, rücken in den WM-Kader des deutschen Eishockey-Bunds, nur einer ist auch in Wolfsburg dabei.

Es lief bei der Anreise nicht bei allen deutschen Eishockey-Nationalspielern richtig glatt, Zugverspätungen sorgten dafür, dass der eine oder andere Spieler aus dem Team des Vize-Weltmeisters etwas später als geplant im Wolfsburger Courtyard-Hotel im Allerpark aufschlug. Am frühen Nachmittag war der Tross des deutschen Eishockey-Bunds aber komplett. Und Bundestrainer Harold Kreis hat noch einmal für ordentlich Bewegung im Kader gesorgt..

Noch einmal sechs neue Spieler hatte er für die Weltmeisterschaft in Tschechien nominiert. Nach dem Ende des Play-off-Finals in der DEL holte Kreis Verteidiger Lukas Kälble von Vizemeister Fischtown Pinguins sowie Jonas Müller, Kai Wissmann, Leo Pföderl, Frederik Tiffels und Tobias Eder von Meister Berlin. Der Bremerhavener Kälble soll am Freitag zum Team dazustoßen, die fünf Eisbären-Profis sind noch nicht in Wolfsburg dabei, sie reisen am 5. Mai nach Weißwasser, wo tags darauf die WM-Generalprobe gegen Frankreich ansteht. Die Eisbären hatten am 1. Mai erst ihre große Meisterparty in der Hauptstadt, nachdem sie in Bremerhaven am vergangenen Freitag den vierten und entscheidenden Sieg der Finalserie gefeiert hatten.

Die Eisbären Berlin feierten am Mittwoch ihre Meisterschaft. Fünf Profis wurden für den WM-Kader nominiert, in Wolfsburg sind sie aber noch nicht dabei. © Leipold/City-Press | City-Press GmbH Bildagentur

Bereits in der vergangenen Woche hatten die drei NHL-Profis Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Nico Sturm (San José Sharks) und John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) ihre Zusage gegeben, sie sind auch schon jetzt dabei.

Gleich mehrere Ex-Grizzlys kommen zum Länderspiel nach Wolfsburg

Sieben Spieler sind dagegen nicht mehr dabei, prominentester ist Mannheims Matthias Plachta. Zwei weitere Änderungen sind noch möglich: Der DEB hofft noch auf Verteidiger Moritz Seider. Versicherungstechnische Fragen sind noch offen und kompliziert, da der Vertrag des NHL-Stars bei den Detroit Red Wings ausläuft und noch nicht verlängert ist. Verteidiger Maksymilian Szuber könnte nach dem Play-off-Aus mit AHL-Team Tucson Roadrunners dagegen schon bald zum Team hinzustoßen. Alexander Sulzer (Co-Trainer Bremerhaven) und Berlins Meister-Coach Serge Aubin verstärken das Team hinter der Bande.

Noch am Mittwoch ging‘s nach einer ersten Teambesprechung für das DEB-Team zum Training in die Wolfsburger Eis-Arena, wo auch am Donnerstag und Freitag geübt wird. Am Samstag (14 Uhr) steigt dann das Länderspiel gegen Frankreich, es sind lediglich noch einige Stehplatz-Tickets für die Partie verfügbar. Es wird zum Wiedersehen einiger Ex-Grizzlys kommen: Der frischgebackene Frankreich-Meister Anthony „Toto“ Rech steht im Aufgebot der Franzosen, die in der WM-Vorrunde auch Gegner der Deutschen in Ostrava sein werden. Der Wolfsburger Ex-Stürmer Brent Aubin kommt als Übersetzer, und Ex-Verteidiger Jimmy Sharrow hat sein Kommen via Social Media angekündigt.

Bis Sonntag bleibt die deutsche Mannschaft in Wolfsburg, reist nach einer Abschlusseinheit am Vormittag weiter nach Weißwasser und dann nach Tschechien.