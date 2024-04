Liverpool. Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp steht mit seiner Mannschaft vor dem Aus in der Europa League: Gegen Bergamo setzte es eine deutliche 0:3-Pleite.

Jürgen Klopp muss den Traum vom Gewinn der Europa League zum Abschied vom FC Liverpool wohl abhaken. An der Anfield Road kassierte das Team des deutschen Teammanagers im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo am Donnerstag eine herbe 0:3 (0:1)-Pleite. Im Rückspiel am kommenden Donnerstag (21 Uhr/RTL+) in Italien brauchen die Reds ein kleines Fußball-Wunder.

Gianluca Scamacca (38.) schoss Bergamo per Direktabnahme in Führung, wobei Liverpool-Keeper Caoimhin Kelleher den Ball unglücklich durchrutschen ließ. Im zweiten Durchgang erhöhte Scamacca (60.) mit der ersten richtigen Gelegenheit, Mario Pasalic (83.) legte nach. Damit rückt das Finale am 22. Mai in Dublin in weite Ferne.

Klopp, der den Verein im Sommer nach neun Jahren verlassen wird, will sich nach dem Gewinn des League Cups im Februar noch mit zwei weiteren Titeln aus Liverpool verabschieden. Neben dem Europacup kämpft der 56-Jährige um seine zweite englische Meisterschaft, in der Premier League ist Liverpool mit Tabellenführer FC Arsenal gleichauf. sid