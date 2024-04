London. Nach dem 2:3 in Heidenheim ist der FC Bayern in der Champions League gefordert: im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal. Der Live-Ticker.

Es gab sicherlich schon bessere Ausgangspositionen beim FC Bayern München vor einem Viertelfinale in der Champions League. Nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmund sorgte das peinliche 2:3 beim 1. FC Heidenheim am vergangenen Wochenende für einen neuen Tiefpunkt beim Rekordmeister. Dennoch sitzt Trainer Thomas Tuchel am Dienstagabend weiterhin auf der Bank, wenn die Bayern zum Hinspiel beim FC Arsenal antreten (21 Uhr). Hier können Sie die Partie im Live-Ticker verfolgen.

FC Arsenal - FC Bayern: Live-Ticker zum Champions-League-Viertelfinale

FC Arsenal - FC Bayern: Hier geht es zum Live-Ticker

Auf der Hand liegt: Wollen die FCB-Stars ein gutes Resultat aus dem Londoner Emirates Stadium mit nach München nehmen, bedarf es einer deutlichen Steigerung gegenüber des Heidenheim-Spiels. „Wir müssen in der Verbissenheit, in unserem Investment, in der Bereitschaft auch zu leiden und uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen, zwei Schippen drauflegen gegenüber den letzten Auftritten in der Liga“, forderte auch Trainer Thomas Tuchel vor der Partie. „Und wenn wir das tun, was wir bisher in der Champions League auch getan haben, dann sind wir konkurrenzfähig.“

FC Arsenal - FC Bayern: Die Aufstellungen

Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Ödegaard, Jorginho, Rice - Saka, Havertz, Martinelli

Bayern: Neuer - Kimmich, de Ligt, Dier, Davies - Laimer, Goretzka - Sane, Musiala, Gnabry - Kane

Der deutsche Arsenal-Star Kai Havertz befindet sich vor dem Duell mit Bayern in guter Form. © AFP | GLYN KIRK

Die Königsklasse bietet den Bayern die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison. Derweil befindet sich der Gegner mittendrin im Titelrennen der Premier League. Arsenal ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, hat in diesem Kalenderjahr noch keine Partie in der Liga verloren und steht punktgleich vor dem FC Liverpool an der Tabellenspitze der englischen Liga.

Arsenal - Bayern: Wiedersehen von Kai Havertz und Thomas Tuchel

„Die Leistung ist sehr rund, weil sich Arsenal auch als Team definiert“, lobte Tuchel. „Mannschaft und Trainer sind eine Einheit, so spielen sie, das sieht man in jedem einzelnen Spiel. Sie dominieren im Moment die schwierigste Liga der Welt - das spricht für sich.“

Für Tuchel kommt es zum Wiedersehen mit seinem ehemaligen Schützling Kai Havertz. Der deutsche Nationalspieler und der Coach gewannen beim FC Chelsea vor drei Jahren gemeinsam die Champions League. „Kai hat vielleicht das beste Tor meiner Trainerkarriere erzielt“, sagte Tuchel über den damaligen Finaltorschützen Havertz. Der 50-Jährige wird hoffen, dass sein früherer Spieler sich am Dienstagabend weniger treffsicher zeigt.

+++ FC Bayern: Nach Blamage - Matthäus fordert Tuchel-Rauswurf +++