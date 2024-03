Braunschweig. Ihre erste Volleyball-Erfahrung hat Antonia Stautz in Schwülper gemacht. Heute spielt sie international. Dieser Person dankt sie besonders.

Nachdem die deutschen Handballer das Olympia-Ticket gelöst haben, wollen auch die deutschen Volleyballerinnen ihren Sommer in Paris verbringen. Unter ihnen: Die gebürtige Gifhornerin Antonia Stautz. Sie spielt in der Volleyball-Bundesliga beim SC Potsdam. Ihre ersten Berührungspunkte mit dem Volleyball hatte die heute 30-Jährige in der Grundschule in Groß Schwülper. „In meinem Zeugnis aus der dritten Klasse steht, dass ich die Volleyball AG mit besonderer Leistung abgeschlossen habe“, erzählt Stautz im Interview.

Volleyball-Künste, die sie vermutlich von ihrer Oma in die Wiege gelegt bekommen hat. Denn: „Meine Oma hat mich immer mit in die Halle genommen, wenn sie selbst gespielt hat.“ Der Auftakt einer Leidenschaft, die Stautz heute viele – auch internationale – Volleyball-Auftritte beschert. Und jetzt sind die Olympischen Spiele für die ehemalige Spielerin des USC Braunschweig zum Greifen nah. Von Schwülper über Braunschweig bis nach Paris? Wir haben mit Stautz gesprochen – über ihre Karriere, die vor allem im letzten Jahr steil bergauf ging, ein neues Gesetz für Grundschullehrer und ihre Wünsche für Paris.

Sie standen vor kurzem im Volleyball-Pokalfinale und wurden Vize. Wie fühlt sich das an?

Natürlich ist man direkt danach enttäuscht. Beide Finals haben wir deutlich verloren. Unser Trainer hat es aber ganz gut auf den Punkt gebracht: ‚Man kann ein Finale nur verlieren, wenn man es spielt.‘ Ich wollte immer einmal im Pokalfinale stehen, weil es das Volleyball-Event in Deutschland ist. Mein erstes Pokalfinale war in Coronazeiten, ohne Zuschauer. Das war ganz schlimm. Dieses Jahr durften wir vor knapp 12.000 Zuschauern spielen. Da ist einfach ein Traum in Erfüllung gegangen. Jetzt habe ich Blut geleckt und will wieder ins Finale.

Und dann haben Sie zum ersten Mal Champions League mit SC Potsdam gespielt. Ein verrücktes Jahr...

Ja! Champions League ist schon nochmal was anderes. Allein dieser Satz ‚Ich spiele Champions League‘ ist sehr bedeutend. Da spielt man gegen die besten Teams und Spielerinnen der Welt. Da war ich schon sehr aufgeregt. Das Spiel gegen Fenerbahce Istanbul hat diesem ganzen Jahr nochmal das i-Tüpfelchen gegeben. Leider haben wir verloren...

Braunschweiger Volleyballerin Antonia Stautz wird in die Deutsche Nationalmannschaft berufen

Aber hätten Sie gedacht, dass sich Ihre Karriere so entwickelt?

Also ich bin mit 29 in die Nationalmannschaft berufen worden. Als ich mit Volleyball angefangen habe und meine Karriere dann Fahrt aufnahm, habe ich schon gehofft, dass sich das so entwickelt. Aber ab einem gewissen Alter und Zeitpunkt habe ich nur noch davon geträumt, aber nicht mehr damit gerechnet – zumindest nicht mehr mit der Nominierung für die Nationalmannschaft.

Wie wurden Sie in der Nationalmannschaft aufgenommen?

Die Mädels haben mich total gut aufgenommen. Ich kam zwar neu in die Nationalmannschaft, aber ich bin fast die Älteste. Da hatte ich schon ein bisschen Respekt und habe mich gefragt, wie das ankommt. Letztendlich hatten wir eine richtig gute Zeit vergangenen Sommer. Bei der Nationalmannschaft kommen alle mit dem gleichen Traum zusammen. Wir arbeiten alle hart, halten zusammen und geben schon nochmal zehn Prozent mehr als in den Vereinen.

Mit welchen Qualitäten konnten Sie den Nationaltrainer Vital Heynen überzeugen?

Vor allem durch meine Annahme- und Abwehrleistung und meinen Aufschlag. Mir hat es sehr geholfen, dass er von Anfang an klar kommuniziert hat, was meine Aufgabe ist. Jede Spielerin hat in dem Team ihre persönliche Rolle.

So kann Antonia Stautz mit der deutschen Volleyball-Mannschaft noch das Olympia-Ticket lösen

Im Juni erfahren Sie, ob Sie zu den Olympischen Spielen fahren. Was genau muss passieren, damit Sie die Koffer für Paris packen können?

Die einzige Chance, nach Paris zu reisen, ist über die Weltrangliste. Die Olympia-Qualifikationsturniere sind bereits abgeschlossen. Bei Olympia spielen leider nur zwölf Teams mit. Zehn kommen über die Weltrangliste rein. Außerdem hat der Ausrichter, in dem Fall Frankreich, einen Platz im Turnier sicher. Da die Französinnen in der Weltrangliste nicht in der Top-10 sind, fällt ein weiterer Platz weg. Da kein Team aus Afrika in der Top-12 ist und aber jeder Kontinent vertreten sein muss, kommt noch ein afrikanisches dazu.

Was heißt das genau für Deutschland?

Über die offizielle Rangliste kommen zehn Teams rein und wir sind aktuell auf Platz zwölf und müssen uns über die Volleyball Nations League, die von Mitte Mai bis Mitte Juni ist, durch Siege Punkte für die Weltrangliste erspielen und uns damit auf Platz 10 hochspielen. Unsere direkten Konkurrenten sind die Niederlande und Kanada. Man bekommt bestimmte Punkte, je nachdem, ob man gegen Teams gewinnt, die besser platziert sind oder eben verliert. Wir müssen einfach eine richtig gute Nations League spielen.

Und wie stehen die Chancen?

So eine gute Ausgangssituation gab es lange nicht mehr. Die Männer haben sich jetzt überraschenderweise über die Olympia-Qualifikation direkt qualifiziert. Wir wissen, dass es nur zwei Plätze sind. Es ist also alles möglich. Es ist aber sehr schwer zu sagen, wie die Ausgangssituation ist.

Wieso?

Sechs Teams haben sich bereits direkt qualifiziert, wie zum Beispiel die Türkei, Dominikanische Republik und Brasilien. Wir wissen nicht, ob die mit voller Leistung in die Nations League starten oder mit der Reserve. Wir müssen einfach auf uns schauen, weil wir nicht in der Hand haben, was die Niederlande oder Kanada machen. Wir müssen unsere Spiele gewinnen, vor allem gegen die Beiden. Und im besten Fall gewinnen wir auch noch gegen Teams, die oben drin stehen, um viele Punkte zu bekommen.

Mit Familien-Unterstützung aus Braunschweig nach Paris

Wenn Sie das Olympia-Ticket lösen: Wird Ihre Familie mit nach Paris reisen? Ist ja dann doch alles sehr kurzfristig...

Schwierig… Meine Mutter ist Grundschullehrerin und die Olympischen Spiele liegen nicht in der Ferienzeit. Das ist ein heikles Thema, aber ich habe schon gesagt: Wenn ich es nach Paris schaffe, dann rufe ich höchstpersönlich in ihrer Schule an. Ich hoffe, dass wir das irgendwie hinbekommen. Da muss es ein neues Gesetz geben: Wenn das Kind bei Olympia ist, muss man drei Tage freibekommen. (lacht)

Und Ihre Brüder?

Die können sich zumindest beide Urlaub nehmen. Wenn sie es nicht machen, wäre ich sehr enttäuscht.

Was wäre Ihr Plan-B für den Sommer?

Ich habe keinen. Ich versuche, alles darauf zu setzen, dass wir uns qualifizieren. Aber wenn wir es nicht schaffen sollten, dann haben wir frei. Und dann werde ich bestimmt in den Urlaub fahren. Aber ich möchte viel lieber nach Paris fahren.

Was würden Sie sich vor Ort in Paris ansehen?

Man muss dann natürlich immer schauen, wie der Spielplan aussieht. Ich will es dann auch nicht als Freizeitaktivität sehen, sondern mich auf das Turnier konzentrieren. Aber wenn die Zeit da ist, würde ich mir gern den Eiffelturm und andere Wettkämpfe angucken.

Volleyball-Nationalspielerin aus Braunschweig: Erste Volleyball-Erfahrung in Schwülper gesmamelt

Sie spielen für Deutschland als auch für Potsdam mit der Trikotnummer 6. Wieso?

Das ist irgendwie einfach meine Glückszahl geworden. Ich habe die Zahl relativ früh bekommen und seitdem auch versucht, sie immer wieder zu bekommen. Ich bin sehr froh, dass die Sechs bei der Nationalmannschaft zufällig frei war.

Haben Sie in Braunschweig auch schon mit der 6 gespielt?

Ich glaube ja, für ein bis zwei Saisons.

Sind Sie noch häufig in der Heimat? Was haben Sie Braunschweig zu verdanken?

Aufgrund der vielen Spiele bin ich nicht mehr so häufig in Braunschweig, weil ich es einfach nicht mehr schaffe. Als ich noch keine Nationalmannschaft gespielt habe, war ich im Sommer dann immer mal ein bisschen häufiger da, als ich frei hatte.

Was verbinden Sie mit Braunschweig?

Es ist einfach meine Heimat. Hier wohnt meine Familie. Wir sind in Groß Schwülper groß geworden. Der Umzug nach Braunschweig und die Möglichkeit, dann auf die Sportschule gehen und mit Volleyball anfangen zu können, war ein wichtiger Schritt für meine Karriere. Meine Mutter hat mich dann auch immer zum Training gefahren. Der Kombi Braunschweig und Familie habe ich sehr viel zu verdanken.

