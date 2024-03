Nyon. Gibt es im Viertelfinale der Champions League gleich das direkte Duell zwischen dem BVB und dem FC Bayern? Live-Ticker zur Auslosung

Die Blicke gehen am Freitagmittag nach Nyon. In der Uefa-Zentrale wird am Mittag ab 12 Uhr das Viertelfinale der Champions League ausgelost. Darüber hinaus werden im Anschluss direkt die Halbfinal-Duelle bestimmt. Aus deutscher Sicht wird besonders interessant sein, auf wen Borussia Dortmund und der FC Bayern treffen werden - gar ein direktes Duell ist im Viertelfinale bereits möglich.

Der BVB setzte sich am Mittwoch mit einem 2:0-Erfolg im Rückspiel des Achtelfinals gegen die PSV Eindhoven durch, der deutsche Rekordmeister gewann in der Woche zuvor gegen Lazio Rom und steht erneut unter den besten acht Mannschaften Europas. Nun drohen beiden deutschen Vertretern aber die harten Lose.

Neben dem BVB und Bayern sind mit Real Madrid, dem FC Barcelona und Atletico Madrid gleich drei Teams aus Spanien noch im Topf. Zudem vertreten Manchester City und der FC Arsenal die englische Premier League. Achte Mannschaft im Topf ist Paris St. Germain - schon in der Gruppe Gegner des BVB.

Auslosung des Champions-League-Viertelfinals live

Hier tickern wir ab 12 Uhr die Auslosung des Viertelfinals der Champions League.

Wann wird im Viertelfinale gespielt?

Die Viertelfinal-Spiele finden am 9./10. (Hinspiel) und 16./17. April statt. Die Halbfinal-Spiele sind für 30. April/1. Mai und 7./8. Mai geplant. Das Finale 2024 steigt am 1. Juni im legendären Wembley-Stadion von London.

Wer überträgt das Viertelfinale?

Prime Video überträgt jeweils ein Spiel am Dienstag live, die übrigen Begegnungen sind bei DAZN zu sehen.

Wieviel Geld gibt es zu verdienen?

Für den Einzug ins Viertelfinale erhält jeder Klub 10,6 Millionen Euro. Die Bayern etwa haben dadurch schon 86 Millionen an UEFA-Prämien sicher. Eine Teilnahme am Halbfinale würde weitere 12,5 Millionen Euro einbringen. Der Sieg im Finale von Wembley würde mit 20 Millionen Euro belohnt, der unterlegene Finalist bekäme 15,5 Millionen. (mit sid)