Indian Wells. Großer Konkurrenzkampf im eigenen Land, perfekte Turnier-Infrastruktur - Italien wird zur Tennis-Großmacht. Ein Talent schlägt Djokovic

Als Luca Nardi (20) am 5. März in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den belgischen Veteranen David Goffin 7:6, 5:7 und 4:6 verloren hatte, war sein Abenteuer im vielbeschworenen Tennis-Paradies von Indian Wells eigentlich vorbei. Vier Tage später brachte ihn die Verletzungsabsage des Argentiniers Tomas Etcheverry plötzlich doch in die lukrative Masters-Konkurrenz hinein, als sogenannter Lucky Loser, als „glücklicher Verlierer.“ Auf gepackten Koffern habe er gesessen, sagte Nardi, „ich war schon halb weg, mit den Gedanken woanders.“

Als Nardi über seinen Duseleinstieg beim größten regulären ATP-Turnier redete, in Kaliforniens reizender Wüstenoase, war er auf einmal weltweit zum Gesprächsthema geworden. Denn der spiel- und kampfstarke Youngster aus der Hafenstadt Pesaro hatte zunächst in Indian Wells nicht nur den aufstrebenden Chinesen Zhizhen Zhang ausgeschaltet, sondern am Montagabend auch für eine der größten Sensationen der jüngeren Tennisgeschichte gesorgt – mit dem jähen 6:4, 3:6, 6:3-Favoritensturz gegen einen gewissen Novak Djokovic (36). „Es ist ein Wunder irgendwie. Ich bin ein Spieler um Platz 100, und jetzt schlage ich Novak, das Idol meiner Kindheit“, sagte Nardi, „das ist komplett verrückt.“ Vor dem Match gegen den 24-maligen Grand Slam-Gewinner hatte Nardi noch berichtet, dass in seinem Kinderzimmer Djokovic-Poster gehangen hätten. „Ich habe miserabel gespielt, und er sehr überzeugend“, gab Djokovic anschließend selbst zu Protokoll.

Djokovic kommt noch nicht in Schwung

So richtig in Schwung gekommen ist Tennis-Nimmersatt Djokovic sowieso noch nicht in dieser erstaunlichen Saison, die von vielen Überraschungen und seltsamen Wendungen geprägt scheint – nicht zuletzt in Indian Wells auch vom Rückzug des erneut verletzungsgebeutelten Rafael Nadal, dessen Zukunft in Gänze in Frage steht. Und nun also das Aus von Djokovic, der schon in Australien wenig glanzvoll aufgetreten und im Halbfinale an Shootingstar Jannik Sinner gescheitert war.

Spielte stark auf: Der Italiener Luca Nardi. © dpa | Mark J. Terrill

Nardi, 20 Jahre alt und einst mal inoffizieller U14-Weltmeister, trat nun ähnlich couragiert und furchtlos wie Landsmann Sinner gegen den fahrigen Capitano auf, schlug als erster Lucky Loser überhaupt den Belgrader. Nardi mag in der Bestenwertung der ATP gerade nur als Nummer 123 aufscheinen, doch gegen Djokovic zeigte er großes Potenzial für die nächste Geschichte eines italienischen Aufstiegs in die Weltspitze.

Italienische Tennis-Profis werden immer besser

Tatsächlich warf Nardis Coup auch ein weiteres Schlaglicht auf die derzeit begeisternde Tennisnation Italien, die aktueller Davis Cup-Champion ist und mit dem Südtiroler Sinner auch den amtierenden Australian Open-Sieger stellt. Doch die Italiener überzeugen vor allem in der Breite und in der Altersstruktur ihrer Topleute – gegenwärtig sind fünf Spieler unter 25 Jahren in den Top 100 platziert. Überraschungsmann Nardi ist tatsächlich nur die Nummer 8 im internen italienischen Ranking, wird aber nach Indian Wells auch unter die Top 100 aufrücken. „Wir pushen uns alle gegenseitig hoch. Der Konkurrenzkampf ist hart, macht aber Spaß“, sagt der 20-jährige. Genau so wie seine Mitstreiter profitiert er von der hohen Wettbewerbsdichte im eigenen Land, in dem sich beinahe wöchentlich Spiel- und Verdienstchancen auf sehr gutem Niveau bieten.

Leidtragender dessen scheint derzeit Djokovic zu sein. Kurios und bezeichnend: der Spitzenmann weist seit Saisonbeginn 2023 eine 62:5-Matchbilanz in Einzelwettbewerben auf, allerdings gegen italienische Profis mit 2:5 in der roten Zone liegt. Nun auch wegen Luca Nardi, von dem man noch hören wird.