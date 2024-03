Freiburg. Der FC Bayern steht heute beim SC Freiburg unter Zugzwang. Ein Sieg muss her - ohne Leroy Sané. Das Bundesligaspiel im Live-Ticker.

Der FC Bayern München muss im Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) wie erwartet auf Nationalspieler Leroy Sané verzichten. Der Offensivmann fehlt aufgrund von Leistenproblemen, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister vor dem Anpfiff mitteilte. Für Sané, der zuletzt auch Probleme mit der Patellasehne am Knie hatte, rückt der 18-jährige Mathys Tel in die Startelf der Bayern. Den Platz des gelb-gesperrten Matthijs de Ligt in der Münchner Innenverteidigung nimmt Minjae Kim ein.

Die Bayern liegen vor dem 24. Bundesliga-Spieltag acht Punkte hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen auf Rang zwei. Freiburg ist Neunter.

