Essen. Am Samstag startet die Formel 1 in die neue Saison. 24 Fakten rund um das Meisterschaftsrennen, die Piloten und Rekorde.

Die Formel-1-Saison steht in den Startlöchern: Am Wochenende findet auf dem Bahrain International Circuit das erste Rennen der Meisterschaft statt. Allerdings geht das Rennen nicht am gewohnten Sonntag los, sondern am Samstag (16 Uhr, Sky und RTL). Bevor Weltmeister Max Verstappen und Co in die Boliden steigen, gibt es 24 Garagentürchen rund um den Saisonstart.