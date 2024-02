Eindhoven. Unter Ex-BVB-Trainer Peter Bosz dominiert Eindhoven die Eredivisie. Dortmund sollte vor dem Champions-League-Achtelfinale gewarnt sein.

Vor dem Philips-Stadion in Eindhoven wehen am Montag Fahnen mit dem Champions-League-Logo im Westwind, an den Fassaden sind große Bilder zu sehen, die Luuk de Jong jubelnd zeigen. Das von außen durch viele Erweiterungen auffällig asymmetrische und relativ trist anmutende Bauwerk präsentiert sich innen im Foyer aus einem Guss, schick und modern eingerichtet. Helfer bereiten die Veranstaltung vor, die auf den Flachbildschirmen an den Wänden angekündigt wird: das Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse zwischen der PSV Eindhoven und Borussia Dortmundan diesem Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime). Also das Spiel, in dem Trainer Peter Bosz auf den BVB, seinen Ex-Klub trifft.