Frankfurt. Der geplante Einstieg eines Investors bei der DFL stößt auf immer mehr Widerstand. Das DFL-Präsidium gerät zunehmend unter Druck.

Die zunehmenden Proteste und Rufe nach einer Neuabstimmung könnten den geplanten Einstieg eines milliardenschweren Investors bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) doch noch scheitern lassen. Nach dpa-Informationen will sich das DFL-Präsidium in dieser Woche noch einmal eingehend mit dem laufenden Investorenprozess beschäftigen. Dabei soll das weitere Vorgehen in der umstrittenen und seit Wochen heftig diskutierten Causa erörtert werden.