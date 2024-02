Nove Mesto. Nach dem Silber-Coup von Janina Hettich-Walz setzt die deutsche WM-Mannschaft in der Single-Mixed-Staffel auf ihre Meisterschützen.

Ein paar Kilometer nördlich von Nove Mesto, inmitten der Saarer Berge, liegt „Tri Studne“. Das 140-Seelen-Dörfchen (zu Deutsch: Dreibrunn) beheimatet während der Biathlon-Weltmeisterschaften die deutsche Mannschaft. Es gibt eine kleine Kapelle und verwinkelte Gassen. Direkt am Teamquartier „Tri Pumpy“, einer zweistöckigen Pension mit Holzbalkonen, verläuft ein Wanderweg zu den Teichen „Medlovka“ und „Sykovec“. Den nutzte Janina Hettich-Walz am Mittwoch zum Spazierengehen. Die frische Luft war nötig, um nach ihrem Silber-Coup am Vorabend die Gedanken etwas zu ordnen.