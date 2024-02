Essen. Nach der Klatsche in Leverkusen muss der FC Bayern heute in der Champions League bei Lazio Rom bestehen. Das Spiel im Live-Ticker.

Der Tabellen-Achte der Serie A, eine Mannschaft, die in der Vorrunde der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam verlor - was kann da schon schief gehen für den FC Bayern? Einiges! Das zumindest betonen Trainer Thomas Tuchel sowie Kapitän Manuel Neuer und warnen vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse bei Lazio Rom (21.00 Uhr/DAZN) eindringlich vor dem Gegner.