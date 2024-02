Las Vegas. Was ein Super Bowl: In der zweiten Verlängerung der Geschichte siegen die Kansas City Chiefs mit 25:22 gegen die San Francisco 49ers.

Travis Kelce hatte ein feines Gespür fürs Spiel, als er gleich früh im Super Bowl seinem Trainer Andy Reid zähnefletschend sehr nahe kam. Dem Tight Ende der Kansas City Chiefs, Lebensgefährte von Pop-Megastar Taylor Swift, schmeckte überhaupt nicht, was da auf dem Rasen gegen die San Francisco 49ers ablief. Also ließ er bei seinem Head Coach mächtig Dampf ab, schrie Reid förmlich an. Die Standpauke zeigte Wirkung, auch wenn sich niemand zu diesem Zeitpunkt vorstellen konnte, wie genau: Die Kansas City Chiefs haben durch ein 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3) in der Verlängerung zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren die Vince Lombardi Trophy gewonnen.