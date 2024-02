Las Vegas. Dass San Francisco im Super Bowl gegen Kansas City steht, verdanken die 49ers Brock Purdy, der eigentlich keine Karriere haben sollte.

Am Montag hat sich Melanie Fitch mit ihrer Familie auf die rund 500 Kilometer lange und beschwerliche Fahrt von Newport Beach in Kalifornien nach Las Vegas begeben, mit viel Wind und noch mehr Regen. Das rote Trikot der San Francisco 49ers mit der Rückennummer 262 im Gepäck hat es trotzdem unbeschädigt in die Glücksspiel-Metropole in Nevada geschafft. Jenes Shirt, das sie im April 2022 in Las Vegas übergeben hatte mit den Worten: „Der 47. Mr. Irrelevant, der 262. Pick im NFL Draft 2022 von den San Francisco 49ers, ist Brock Purdy, Quarterback von der Universität von Iowa State.“ Purdy, ein junger Mann mit dem Lächeln aus der Zwieback-Werbung, war damals der neue Herr Unbedeutend – steht aber an diesem Sonntag (0.30 Uhr deutscher Zeit in der Nacht zu Montag/RTL) als drittjüngster Quarterback der Geschichte im Super Bowl.