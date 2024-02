Nove Mesto. In Nove Mesto sammelte Vanessa Voigt erste Weltcup-Erfahrungen, erlebte bittere Enttäuschungen – und startet nun bei der Biathlon-WM.

Es ist vertrautes Terrain. Schon die ersten Trainingsrunden auf der dicken Kunstschnee-Decke, nördlich von Nove Mesto, haben bei Vanessa Voigt zahlreiche Erinnerungen geweckt. Hier hat sie vor nicht einmal drei Jahren in den Weltcup hineingeschnuppert und schaffte wenige Monate später den sportlichen Durchbruch. Aus der Biathlon-Nationalmannschaft ist die 26-Jährige längst nicht mehr wegzudenken. Bei den Weltmeisterschaften, die an diesem Mittwoch mit der Mixed-Staffel (17 Uhr/ARD) in Tschechien beginnen, gehört sie nun zu den deutschen Hoffnungsträgern.