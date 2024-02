Miami. Die WM 2026 wird mit 104 Partien ein gigantisches Turnier. Nun hat der Weltverband Details zum Spielplan bekannt gegeben.

Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey gespielt. Das gab der Weltverband Fifa am Sonntagabend in einer Show zur Veröffentlichung des Spielplans für das Turnier in gut zwei Jahren bekannt. Das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni 2026 im Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt statt. Einen Tag später starten die USA in Los Angeles in das Turnier, für Co-Gastgeber Kanada geht es ebenfalls am 12. Juni in Toronto los. Das Spiel um Platz drei steigt in Miami.

Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist die erste Endrunde mit 48 Teilnehmern. Bei dem Turnier sollen insgesamt 104 Spiele angepfiffen werden und damit 40 mehr als bei den vorherigen Weltmeisterschaften seit 1998. Aufgrund der hohen Anzahl der Spiele ist das Turnier mit insgesamt 39 Tagen auch länger als die Vorgänger-Veranstaltungen. Ende 2022 war die bislang letzte und kompakte Endrunde in Katar in 29 Tagen ausgerichtet worden, Weltmeister Argentinien brauchte sieben Spiele bis zum Titel.

Den Spielplan gaben die Organisatoren am Sonntag bei einer aufwendigen Show bekannt. Neben Weltverbands-Präsident Gianni Infantino waren auch der kanadische Rapper Drake, Reality-TV-Star Kim Kardashian sowie der US-Komiker und Schauspieler Kevin Hart dabei.

Im legendären Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt wurden die Endspiele der Weltmeisterschaften 1970 und 1986 ausgetragen. Auch das als Jahrhundertspiel bekannt gewordene 4:3 im WM-Halbfinale 1970 zwischen Italien und Deutschland wurde hier gespielt. Für das Turnier 2026 wird die Arena renoviert. Im MetLife Stadium tragen die Football-Teams New York Giants und New York Jets aus der NFL ihre Heimspiele aus.