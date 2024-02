Berlin. Im Olympiastadion protestieren die Fans gegen Investoren bei der DFL. Die Mannschaften müssen zurück in die Kabinen. Ein Abbruch droht.

Im Topspiel der 2. Liga zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV ist die Partie wegen Protesten gegen die Investoren-Pläne der Deutschen Fußball Liga (DFL) für längere Zeit unterbrochen worden. Am Samstagabend flogen zu Beginn der zweiten Halbzeit immer wieder Tennisbälle aus der Hertha-Kurve auf das Feld. „Investorenwahnsinn endlich stoppen, ob in der DFL oder in den Vereinen“, heißt es auf einem Banner.