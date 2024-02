München. Die Bayern besiegen Borussia Mönchengladbach, überzeugen dabei aber nur bedingt. Spitzenreiter Leverkusen fertigt Darmstadt ab.

Bayern München fehlt eine Woche vor dem Topspiel bei Bayer Leverkusen weiterhin die Leichtigkeit. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mühte sich dank Torjäger Harry Kane zu einem zähen 3:1 (1:1) gegen Borussia Mönchengladbach und hat nach wie vor zwei Punkte Rückstand auf die Werkself. Beim Kracher am kommenden Samstag (10. Februar) muss sich der Rekordmeister erheblich steigern.

Gladbach, das zuletzt schon die Spitzenteams Leverkusen (0:0) und Stuttgart (3:1) geärgert hatte, ging durch Nico Elvedi in der 35. Minute in Führung. Aleksandar Pavlovic glich aus (45.). Kane gelang das 2:1 (70.). Mit seinem 24. Treffer stellte er den Münchner Torrekord in einer Premierensaison von Luca Toni ein. Matthijs de Ligt (86.) sorgte für die Entscheidung.

Besondere Bestmarke für Thomas Müller

Eine ganz besondere Bestmarke feierte auch Thomas Müller: Für den Routinier war es in seinem 690. Pflichtspiel für die Bayern der 500. Sieg, der 332. in der Bundesliga. Der von einem grippalen Infekt genesene Tuchel entschied sich in der Startelf auf der Position des Rechtsverteidigers für Afrika-Cup-Rückkehrer Noussair Mazraoui anstelle von Zugang Sacha Boey. Der teuerste Wintereinkauf der Liga saß wie Last-Minute-Transfer Bryan Zaragoza zunächst nur auf der Bank.

Die ersatzgeschwächten Bayern, die unter anderem auf die angeschlagenen Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Kingsley Coman und Serge Gnabry sowie auf Min-Jae Kim (Asien-Cup) verzichten mussten, starteten stürmisch. Zuerst hämmerte Leroy Sane den Ball an die Latte (5.), kurz darauf vergab der Nationalspieler freistehend eine Riesenchance. Die Bayern blieben gegen tief stehende Gladbacher am Drücker. Es war aber ein zähes und wenig ansehnliches Ringen. Immer wieder liefen sich die Münchner fest, ehe Kane Gladbachs Keeper Moritz Nicolas per Freistoß zu einer Glanztat zwang (31.).

Bayern wirken nachlässig

Münchens Harry Kane (M) kämpft gegen Mönchengladbachs Rocco Reitz. © dpa | Angelika Warmuth

Und Gladbach? Wurde nach gut einer halben Stunde aktiver und hatte durch Franck Honorat, Florian Neuhaus und Nathan Ngoumou erste Möglichkeiten. Die Bayern wirkten dabei schon nachlässig - wie auch beim 0:1, das Manuel Neuer mit einem Risikopass in die Mitte einleitete. Müller verlor den Ball, Elvedi bedankte sich. Der Treffer wirkte nach, bis sich der junge Pavlovic ein Herz nahm.

Nach dem Wechsel wirkten die Bayern weiter gehemmt. Zwar sorgte Jamal Musiala mit einem Schuss ans Außennetz (48.) für einen kurzen Lichtblick, ansonsten fehlten aber Tempo und Ideen. Tuchel reagierte und brachte Boey. Der erhoffte Schwung blieb vorerst aus, bis Kane traf.

Leverkusen meistert Generalprobe

Bayer Leverkusen hat seine Generalprobe vor dem Liga-Gipfel mühelos gemeistert. Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann beim Schlusslicht Darmstadt 98 mit 2:0 (1:0) und geht als Tabellenführer in das Spitzenspiel gegen die Münchener am kommenden Samstag. Vorher wartet allerdings auch im Viertelfinale des DFB-Pokals mit dem VfB Stuttgart am Dienstag ein dicker Brocken.

Doppelpacker Nathan Tella (33., 52.) schoss die Werkself zum fünften Sieg in Serie gegen die Lilien. Bayer blieb damit auch im 29. Saisonspiel ungeschlagen und überbot seine Vereinsrekord-Serie aus der Zweitliga-Saison 1978/79 von damals 28 Partien ohne Niederlage. Darmstadt wartet dagegen bereits seit 13 Spielen auf einen Sieg und ist weiter Liga-Schlusslicht.

Mainz schlittert Abstieg entgegen

Der FSV Mainz 05 schlittert derweil weiter ungebremst dem Abstieg entgegen. Die Mannschaft von Trainer Jan Siewert verpasste beim 0:1 (0:1) gegen Werder Bremen erneut den dringend benötigten Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt und wartet seit neun Spielen auf einen Sieg in der Fußball-Bundesliga. Den Rheinhessen stehen unruhige Fastnachtstage bevor.

Marvin Ducksch (2.) versetzte den einmal mehr engagierten, aber zu harmlosen Mainzern den nächsten Nackenschlag. Im wichtigen Nachholspiel gegen den direkten Konkurrenten Union Berlin am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) stehen Siewert und der FSV enorm unter Druck. Bremen blieb dagegen zum siebten Mal nacheinander ungeschlagen - und nimmt langsam sogar die Europacup-Ränge ins Visier.

Augsburg rettet spät ein Unentschieden gegen Bochum

Der FC Augsburg hat durch einen späten Treffer seines Topstürmers Ermedin Demirovic beim VfL Bochum noch ein Unentschieden gerettet. In der Nachspielzeit verwandelte Demirovic einen Handelfmeter zum 1:1 (0:1)-Endstand und erzielte sein elftes Saisontor. Augsburg und Bochum bleiben damit im Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle und wahrten ihren Abstand auf die Abstiegsränge.

Dabei sah es lange Zeit nach einem erneuten Heimsieg der Bochumer aus, die in dieser Saison in zehn Spielen im eigenen Stadion erst eine Niederlage hinnehmen mussten. Moritz Broschinksi hatte zunächst per Fallrückzieher (33. Minute) getroffen, aber das erste Saisontor reichte am Ende nicht. In der Nachspielzeit war bei einem Angriff der Augsburger VfL-Abwehrchef Ivan Ordets der Ball an den Arm gesprungen. So aufregend und spannend die Schlussphase war, so unaufregend und chancenarm verlief das Spiel zuvor.

Stuttgart macht gegen Freiburg schnell alles klar

Zwei schnelle Tore und ein früher Platzverweis haben dem VfB Stuttgart im Landesduell beim SC Freiburg den Weg zum Sieg geebnet. Die Schwaben gewannen bei den Badenern am Samstag verdient mit 3:1 (2:1). Durch den zweiten Pflichtspiel-Erfolg in diesem Jahr untermauerten die Stuttgarter ihren Status als derzeitige Nummer eins in Baden-Württemberg und festigten weiter ihren Champions-League-Platz in der Fußball-Bundesliga.

Der einmal mehr bestens aufgelegte Torjäger Deniz Undav (3. Minute), Nationalspieler Chris Führich (7.) und Außenverteidiger Maximilian Mittelstädt (74.) trafen vor 34 700 Zuschauern für den VfB. Für die Freiburger, bei denen Offensivmann Merlin Röhl in der 18. Minute wegen eines Fouls die Rote Karte sah, erzielte Abwehrspieler Lukas Kübler den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (45.+11). In der Schlussphase feierte SC-Kapitän Christian Günter sein Comeback nach langer Verletzungspause.