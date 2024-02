München. Bryan Zaragoza und Sacha Boey sind für den FC Bayern eher Spieler des zweiten Regals. Gegen Gladbach könnten sie schon ihr Debüt geben.

Als Bryan Zaragoza am Freitag im Presseraum des FC Bayern saß, um sich vorzustellen, konnte das Publikum im 1,64 Meter großen Flügelflitzer mehr sehen als einen kurzfristig organisierten Winterzugang. Der 22-Jährige durfte vorm Bundesligaspiel an diesem Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) auch als Vertreter jenes Regals betrachtet werden, in das die Münchener in ihrer Transferstrategie zunehmend greifen wollen oder müssen, je nach Sichtweise.