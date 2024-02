Hamburg. Viereinhalb Monate vor der EM in Deutschland ist die Vorfreude im Ausland groß. Die Organisatoren dagegen hadern mit der Politik.

Björn Gulden hat Zeit gehabt, sich in die Eigenheiten der Deutschen einzuarbeiten. Knapp zehn Jahre war er Vorstandsboss des Sportartikelherstellers Puma, Anfang 2023 wechselte er zu Adidas – weshalb er anders als die norwegische Fußballnationalmannschaft intensiv mit der Europameisterschaft in diesem Sommer in Deutschland zu tun haben wird. „Ich glaube, das wird ein Fußballfest“, sagt der 58-Jährige und widmet sich dann mit amüsiertem Spott den deutschen Gastgebern und ihren Schwierigkeiten, sich ausgelassen zu freuen: „Ihr Deutschen seid manchmal komisch, ihr sagt Dinge wie: Wir sind Weltmeister geworden, aber haben leider schlecht gespielt.“ Gulden ist da positiver, auch im Blick auf die EM: „Das wird eine bombastische Party und ihr habt eine viel bessere Mannschaft, als ihr zugebt“, meint der Adidas-Chef. „Ich wette eine sehr, sehr teure Flasche Wein, dass ihr ins Halbfinale kommt.“