München. Die Lage beim FC Bayern ist angespannt. Tuchels Verzicht auf Goretzka zugunsten von Guerreiro sorgt für zusätzliche Diskussionen.

Als Leon Goretzka im Dezember nach der 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt im ZDF-Sportstudio saß, übte der Mittelfeldspieler des FC Bayern Selbstkritik. Mehr Führungsqualität forderte der 28-Jährige von sich ein, besonders in solchen Spielen, in denen es darum gehe, „diese Dynamik zu brechen“, wie er sagte. Goretzka räumte ein: „Da bin ich heute gescheitert. Das möchte ich in Zukunft besser machen.“