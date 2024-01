Köln. Das 22:22 gegen Österreich verschlechterte nicht nur Deutschlands Chancen bei der Handball-EM - es erzürnte auch Ikone Heiner Brand.

Für die deutschen Handballer ist das große Ziel bei der Heim-EM in weite Ferne gerückt. Die Halbfinalteilnahme ist nach dem 22:22 gegen Österreich nur noch durch Schützenhilfe der Konkurrenz möglich. Schuld daran war auch die fatale erste Halbzeit. Und nach der fassrte sich auch eine deutsche Handball-Legende an den Kopf und war fassungslos.

In der Kölner Lanxess-Arena hofften die Zuschauer in der Pause auf eine Wende in den zweiten 30 Minuten, doch Heiner Brand sprach bereits Klartext am ARD-Mikrofon: „Was wir im Angriff gezeigt haben, geht gar nicht, das war sowas von schlecht“, urteilte er über die erste Hälfte des zweiten Hauptrundenspiels in jener Arena, in der Brand als Bundestrainer 2007 den Welteistertitel gefeiert hatte.

Handball-EM 2024: 78er-Weltmeister sehen Fehlerfestival

Die Weltmeister von 1978 um Heiner Brand (4.v.r) und Joachim Deckarm (5.v.r) kommen in die Halle zur Ehrung. © dpa | Tom Weller

Dabei war dieser Abend doch ein ganz besonderer und sollte mit einem Sieg gekrönt werden. Die 1978er-Weltmeister waren unter den 19.750 Zuschauern. Heiner Brand, Kapitän Horst Spengler, Kurt Klühspies, Arno Ehret und Jimmy Waltke. Und Joachim Deckarm, der vor dem deutschen Anwurf in seinem Rollstuhl aufs Parkett geschoben wurde. Am Freitag hatte Deckarm seinen 70. Geburtstag gefeiert, die „78er“ kamen deshalb in Gummersbach zusammen und reisten am Folgetag nach Köln weiter. Brand rollte Deckarm im Rollstuhl auf das Spielfeld, der Jubilar winkte und freute sich, als die Zuschauer Happy Birthday anstimmten. Ein bewegender Moment, es gab minutenlang lauten Applaus. Deckarm galt als einer der weltbesten Rückraumspieler seiner Zeit, ehe er im Jahr 1979 auf dem Spielfeld schwer verunglückte und für 131 Tage ins Koma fiel.

Nun sahen die einstigen Weltmeister ein deutsches Fehlerfestival. Deutschland, das zunächst ohne den von einer Erkältung geschwächten Spielmacher Juri Knorr antrat, zeigte im ersten Abschnitt seine schwächste Turnierleistung und wirkte hochgradig nervös - ganz im Gegensatz zu den noch ungeschlagenen Österreichern. Beim frechen Außenseiter zeigte Torwart Constantin Möstl eine ganz starke Partie. Auch im zweiten Durchgang bekam das deutsche Team die Offensivprobleme einfach nicht in den Griff. Statt selbst in Führung zu gehen, zogen die Österreicher wieder davon. Deutschland kämpfte sich trotz eines 16:21-Rückstands (48.) noch einmal bis auf 21:22 heran - und sicherte immerhin den Punkt. Ob der aber reicht, um den Halbfinaltraum zu erfüllen? Die Chancen sind eher gering.