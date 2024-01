Leipzig. Die spektakuläre Aufholjagd in Leipzig entscheidet Leverkusen in der Nachspielzeit mit dem 3:2-Treffer. Werkself sichert Tabellenführung weiter.

Selbst Xabi Alonso musste sich nach dem neuerlichen Last-Minute-Rausch die sonst stets perfekt sitzende Frisur richten. Der Trainer von Bayer Leverkusen war seinen Assistenten nach dem 3:2 (0:1) im fulminanten Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig im Überschwang um den Hals gefallen. Wieder ein Sieg! Wieder in der Nachspielzeit! So, das dachten viele Fußballfans in Deutschland am Samstagabend, kann man auch Meister werden.