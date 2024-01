Köln. Das EM-Hauptrundenspiel der deutschen Handballer gegen Island begann mit einer Panne. Aus den Lautsprechern erklang nicht die erwartete Hymne.

Gespannt warteten die deutschen Handball-Fans auf das erste Hauptrundenspiel der deutschen Mannschaft in Köln. Vier Spiele in der zweiten Turnierphase, keines darf verloren werden. Am Donnerstagabend ist Island der erste Gegner. Und vor dem Anwurf gab es gleich eine Panne.