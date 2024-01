Melbourne. Nach ihrer Babypause bestreitet Angelique Kerber ihr erstes Grand-Slam-Turnier als Mutter. In Melbourne hat sie nichts zu verlieren.

Am 31. Januar 2016 ist Angelique Kerber in Melbourne wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Es war der Tag nach ihrem größten Tag als Tennisspielerin, ein übermütiger Freudensatz hinein in den trüben Yarra River – in Reich- und Sichtweite der Rod Laver-Arena, in der sie sich vor acht Jahren zur sensationellen Australian Open-Königin aufschwang. „Die Erinnerung an diesen Tag ist immer noch großartig. Es war der Moment, der Triumph, an dem eigentlich alles so wirklich begann für mich“, sagt Kerber im Gespräch mit dieser Redaktion, „ich wusste zum ersten Mal, dass ich in großen Momenten große Gegnerinnen schlagen kann. Dass ich gut genug bin, Grand Slam-Siegerin zu werden.“