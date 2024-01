Melbourne. Am Sonntag starten die Australian Open. Fakten und Geschichten rund um den Grand-Slam-Klassiker in Melbourne.

Am Sonntag wird es ernst in Melbourne. Dann starten mit den ersten Spielen im Hauptfeld die Australian Open. Es ist immer ein besonderes Turnier, Down Under, eines mit außergewöhnlichen Geschichten, so auch die von Ella Seidel. Die 18-jährige Hamburgerin hat sich in die Qualifikation in die Hauptrunde gekämpft. Jetzt darf die Debütantin gleich zur besten Zeit in der Rod-Laver-Arena gegen Titelverteidigerin Aryna Sabelenka antreten. Aber es gibt natürlich noch mehr, noch größere Geschichten rund um die Australian Open.